ВСУ провалили наступление в Харькове, Пентагон подсчитал жертвы Украины: главное к вечеру 8 сентября

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, военный, армия, украина, мариуполь, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
Российские военные отбили наступление ВСУ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные предприняли попытку захватить город Балаклея (Харьковская область), но провалили наступление. В Пентагоне заявили, что ВСУ за время спецоперации потеряли десятки тысяч бойцов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 сентября.

  • ВСУ потеряли десятки тысяч солдат ранеными и убитыми за время спецоперации РФ на Украине, заявили в Пентагоне. По словам председателя объединенного комитета начальников штабов США генерал Марка Милли, это ужасная цена;
  • Российская армия отбила попытку ВСУ захватить Балаклею (Харьковская область). Украинские военные пытались взять город в кольцо;
  • Украинские боевики взорвали штаб общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. В течение дня украинская армия открывала огонь по Бердянску и Мелитополю;
  • США впервые передали Украине самый точный снаряд из своего вооружения Excalibur с GPS-наведением, написал Bloomberg. Стоимость каждого патрона от 98,7 до 106,4 тысяч долларов;
  • Донбасс может быть освобожден к холодам полностью или на 80%. По словам военного историка Юрия Кнутова, вероятность для этого высокая;
  • Российские военные спасли жизнь итальянскому журналисту Маттиа Сорби, который подорвался на мине ВСУ, сообщает RT. Российские военные вытащили его из машины и оказали медпомощь;

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял он.

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Украинские военные предприняли попытку захватить город Балаклея (Харьковская область), но провалили наступление. В Пентагоне заявили, что ВСУ за время спецоперации потеряли десятки тысяч бойцов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 8 сентября. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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