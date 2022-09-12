WSJ: голландцев попросили мыться не дольше пяти минут

Жители Нидерландов будут мыть быстрее, чтобы сэкономить природный газ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Правительство Нидерландов попросило жителей экономить горячую воду и проводить в душе не более пяти минут. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Теперь правительство Нидерландов пытается убедить жительницу Нордвейка, и других, подобных ей, сэкономить часть этой горячей воды и помочь построить энергетические резервы Нидерландов. Сокращение менее чем до пяти минут может сэкономить домохозяйству 60 кубометров природного газа в год, топлива, которое многие дома используют для нагрева воды», — пишет The Wall Street Journal.

По информации правительственной исследовательской, что в среднем жители Нидерландов моются по девять минут. До энергетического кризиса в стране ежегодно использовали 40 млрд кубометров газа, заявлял представитель министерства экономики и климата Питер тен Брюггенкате. «Людям необходимо экономить как можно больше энергии, чтобы обеспечить достаточное заполнение хранилища газа и пережить зиму», — заявил он.

В правительстве считают, что более быстрый душ поможет сэкономить каждой семье 130 евро ежегодно. В одной из северо-восточных провинций местные власти раздали таймеры, чтобы люди засекали время в душе. Издание отмечает, что ситуация может ухудшиться на фоне того, что Россия остановила прокачку газа в Европу.

Ранее «Газпром» остановил газопровод «Северный поток» на неопределенный срок. В Кремле заявляли, что Россия может возобновить поставки в случае снятия санкций. Запад ввел ограничения из-за начала спецоперации РФ на Украине. Европе теперь грозит энергетический кризис, сообщает сайт MK.RU . Зима в Европе будет холодной, а следующая окажется полярной, цитирует деловое издание «Взгляд» президента Сербии Александра Вучича.