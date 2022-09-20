Метеоролог Шувалов назвал дату заморозков в регионах России

Метеоролог Шувалов: в регионы России придет первый снег

20 сентября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

28 и 29 сентября первый снег ожидается на Алтае, в Новосибирске, Томске, Кемерово, отметил Александр Шувалов Фото: Размик Закарян © URA.RU Первый снег и заморозки на юге Западной Сибири ожидаются 28 и 29 сентября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Под конец следующей недели, где-то в среду, четверг 28, 29 сентября, на юге Западной Сибири ожидается первый этой осенью снег. Это совершенно определенно будет на Алтае, в Новосибирске, Томске, Кемерово», — дал прогноз Александр Шувалов. По словам метеоролога, резкое похолодание на юге Западной Сибири связано с приходом арктического антициклона. «Сначала произойдет замена теплого антициклона на умеренно холодный. В четверг 22 сентября ожидается +25, а в пятницу 23 сентября уже чуть выше +15. Будет резкое понижение температуры градусов на 10. При этом уже формируется антициклон над полярной областью, практически над северным полюсом. За 2-3 дня он спустится в Карское море и заменит этот циклон. И температура сильно понизится. В воскресенье 25 сентября +5, +8, это Новосибирск, Барнаул, Кемерово. И в ночь на 26 сентября практически повсеместно по югу западной Сибири будет понижение температуры до 0,-5. Такая холодная погода с отрицательной аномалией на 3, 5 градусов ниже нормы продержится практически всю следующую неделю», — отметил Шувалов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что заморозки не затронут Урал. «Чуть-чуть в стороне будет Тюмень, Екатеринбург. Урал заденет только частично, поэтому дневная температура остановится на отметке +10, +15 градусов. И заморозки, если и будут, то скорее на юге Тюменской области, и то небольшие», — добавил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый снег и заморозки на юге Западной Сибири ожидаются 28 и 29 сентября. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Под конец следующей недели, где-то в среду, четверг 28, 29 сентября, на юге Западной Сибири ожидается первый этой осенью снег. Это совершенно определенно будет на Алтае, в Новосибирске, Томске, Кемерово», — дал прогноз Александр Шувалов. По словам метеоролога, резкое похолодание на юге Западной Сибири связано с приходом арктического антициклона. «Сначала произойдет замена теплого антициклона на умеренно холодный. В четверг 22 сентября ожидается +25, а в пятницу 23 сентября уже чуть выше +15. Будет резкое понижение температуры градусов на 10. При этом уже формируется антициклон над полярной областью, практически над северным полюсом. За 2-3 дня он спустится в Карское море и заменит этот циклон. И температура сильно понизится. В воскресенье 25 сентября +5, +8, это Новосибирск, Барнаул, Кемерово. И в ночь на 26 сентября практически повсеместно по югу западной Сибири будет понижение температуры до 0,-5. Такая холодная погода с отрицательной аномалией на 3, 5 градусов ниже нормы продержится практически всю следующую неделю», — отметил Шувалов. При этом собеседник агентства подчеркнул, что заморозки не затронут Урал. «Чуть-чуть в стороне будет Тюмень, Екатеринбург. Урал заденет только частично, поэтому дневная температура остановится на отметке +10, +15 градусов. И заморозки, если и будут, то скорее на юге Тюменской области, и то небольшие», — добавил он.