В Кремле высказались об изъятии автомобилей у россиян, бегущих от мобилизации

Кремль еще не принял решения по поводу изъятия автомобилей у россиян, бегущих от мобилизации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции Фото:

В Кремле пока нет позиции по поводу изъятия автомобилей у россиян, которые уезжают за границу, чтобы избежать частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Инициативы еще не обсуждались. Будут разные точки зрения. Пока мы не знаем деталей, ничего не можем сказать. У нас пока нет никакой позиции», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU.

Ранее в Госдуме заявили, что российское законодательство срочно нуждается в поправке, которая позволит государству изымать в собственность транспортные средства граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Морозов.

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В Кремле пока нет позиции по поводу изъятия автомобилей у россиян, которые уезжают за границу, чтобы избежать частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Инициативы еще не обсуждались. Будут разные точки зрения. Пока мы не знаем деталей, ничего не можем сказать. У нас пока нет никакой позиции», — заявил Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее в Госдуме заявили, что российское законодательство срочно нуждается в поправке, которая позволит государству изымать в собственность транспортные средства граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Олег Морозов.
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