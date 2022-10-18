США разрешили Турции вывести российскую продукцию на рынки

Представитель президента Турции: США дали гарантию, что выход российской агропродукции на рынки будет беспрепятственным
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По словам Калына, переговоры России и ООН по вопросам сделки продолжаются Фото:
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Турция получила гарантии США о том, что выход российской агропродукции на рынки будет беспрепятственным. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы», — сказал Калын в эфире телеканала A Haber. Он также добавил, что на данный момент Россия еще не дала четкого ответа на вопрос о продлении срока сделки. По словам представителя президента Турции, переговоры России с ООН продолжаются. «Для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год», — подчеркнул Калын.

Ранее страны Запада начали вводить санкции в отношении России. Это связано с началом России спецоперации на Украине. Санкции задели также отрасль агропродукции, из-за чего поставка российских товаров на этот рынок была ограничена. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны, передает RT.

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Турция получила гарантии США о том, что выход российской агропродукции на рынки будет беспрепятственным. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «В беседах с нашими американскими партнерами мы получили гарантии того, что не будет препятствия для выхода российской продукции на рынки, мы предложили обнародовать это, чтобы снять вопросы», — сказал Калын в эфире телеканала A Haber. Он также добавил, что на данный момент Россия еще не дала четкого ответа на вопрос о продлении срока сделки. По словам представителя президента Турции, переговоры России с ООН продолжаются. «Для нас было бы идеальным продление сделки на шесть месяцев или на год», — подчеркнул Калын. Ранее страны Запада начали вводить санкции в отношении России. Это связано с началом России спецоперации на Украине. Санкции задели также отрасль агропродукции, из-за чего поставка российских товаров на этот рынок была ограничена. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что только небольшая доля зерна идет в беднейшие страны, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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