Собянин побывал в зоне спецоперации

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Собянин посетил зону СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в зону спецоперации. Об этом Собянин написал в своем telergam-канале.

«Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — написал Собянин в соцсети.

Он добавил, что помогал обустроить рубежи. Также помогал устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты.

Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Помощь будет оказываться детям, супруге, пожилым родственникам ушедшего на фронт военнослужащего, напоминает агентство Nation News.

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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в зону спецоперации. Об этом Собянин написал в своем telergam-канале. «Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — написал Собянин в соцсети. Он добавил, что помогал обустроить рубежи. Также помогал устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты. Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Помощь будет оказываться детям, супруге, пожилым родственникам ушедшего на фронт военнослужащего, напоминает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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