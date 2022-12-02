Собянин побывал в зоне спецоперации 02 декабря 2022 в 20:31 Размер текста - 17 + Собянин посетил зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в зону спецоперации. Об этом Собянин написал в своем telergam-канале. «Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — написал Собянин в соцсети . Он добавил, что помогал обустроить рубежи. Также помогал устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты. Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Помощь будет оказываться детям, супруге, пожилым родственникам ушедшего на фронт военнослужащего, напоминает агентство Nation News. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил в зону спецоперации. Об этом Собянин написал в своем telergam-канале. «Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое», — написал Собянин в соцсети. Он добавил, что помогал обустроить рубежи. Также помогал устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты. Президент Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных граждан. Помощь будет оказываться детям, супруге, пожилым родственникам ушедшего на фронт военнослужащего, напоминает агентство Nation News. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям