В США назвали главный итог спецоперации на Украине

The American Conservative: конфликт на Украине закончится победой финансов

05 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Послевоенное восстановление страны является самым крупным пунктом из статей расходов, сообщает американский журнал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В конфликте между Россией и Украиной победят финансы, ведь коррупционному Киеву будут нужны деньги на восстановление экономики страны. Статью об этом опубликовал американский журнал The American Conservative. «На данный момент трудно рассматривать Украину как что-то иное, кроме как государство-клиент, купленное и оплаченное на поддоны налоговых денег. Когда боевые действия, наконец, прекратятся, команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет отчаянно нуждаться в кредитах — кредитах на сотни миллиардов долларов», — сообщили в публикации . Автор статьи отметил, что послевоенное экономическое возрождение является самым крупным из статей расходов государства. После того, как Украина подпишет мирный договор, на рынок государства придут компании, которые уже сейчас ищут способы для распространения своей сферы влияния в стране. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Киев подал заявку на ускоренное вступление в Евросоюз. Однако страну туда не взяли из-за высокой коррупции.

В конфликте между Россией и Украиной победят финансы, ведь коррупционному Киеву будут нужны деньги на восстановление экономики страны. Статью об этом опубликовал американский журнал The American Conservative. «На данный момент трудно рассматривать Украину как что-то иное, кроме как государство-клиент, купленное и оплаченное на поддоны налоговых денег. Когда боевые действия, наконец, прекратятся, команда [президента Украины Владимира] Зеленского будет отчаянно нуждаться в кредитах — кредитах на сотни миллиардов долларов», — сообщили в публикации. Автор статьи отметил, что послевоенное экономическое возрождение является самым крупным из статей расходов государства. После того, как Украина подпишет мирный договор, на рынок государства придут компании, которые уже сейчас ищут способы для распространения своей сферы влияния в стране. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого Киев подал заявку на ускоренное вступление в Евросоюз. Однако страну туда не взяли из-за высокой коррупции.