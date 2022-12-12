СК задержал двух подозреваемых в пожаре в ТЦ «Мега-Химки»

В Химках задержаны прораб и сварщик, подозреваемые по делу о пожаре в гипермаркете OBI (ТЦ «Мега-Химки»). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области.
«Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека», — говорится в заявлении СК, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщило о том, что 9 декабря в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Огонь вспыхнул при проведении сварочных работ в строительном гипермаркете OBI, напоминают «Народные новости России». В Следственном комитете заявили, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Также стало известно о первой жертве: в ходе пожара конструкция здания упала на охранника и смертельно травмировала его.
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В Химках задержаны прораб и сварщик, подозреваемые по делу о пожаре в гипермаркете OBI (ТЦ «Мега-Химки»). Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области. «Задержаны прораб и сварщик строительно-технической фирмы, подозреваемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре в г. Химки и гибели человека», — говорится в заявлении СК, опубликованном на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщило о том, что 9 декабря в Москве загорелся торговый центр «Мега Химки». Огонь вспыхнул при проведении сварочных работ в строительном гипермаркете OBI, напоминают «Народные новости России». В Следственном комитете заявили, что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности. Также стало известно о первой жертве: в ходе пожара конструкция здания упала на охранника и смертельно травмировала его.