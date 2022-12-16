Юрист предупредил россиян о штрафе в 50 тысяч рублей из-за новогодней традиции

Юрист: максимальный штраф за небрежное обращение с пиротехникой составляет 50 тысяч рублей

За запуск пиротехники в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Если после запуска пиротехники возникнет пожар или будет повреждено чужое имущество, то нарушитель получит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает адвокат Александр Князев.

«Размер штрафа в случаях пожара после запуска петард, повреждения чужого имущества, а также нанесение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека на граждан составит от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — рассказал адвокат. Его слова приводит издание «Газета.ru». За запуск петард или фейерверков в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 15 тысячи рублей, дополняет он.

Также юрист напомнил, что с 1 марта 2023 года вводится запрет на использование хлопушек и бенгальских огней. До этого бенгальские огни можно использовать только, если они имеют первый класс опасности. Посмотреть уровень опасности можно на паспорте изделия.