Юрист предупредил россиян о штрафе в 50 тысяч рублей из-за новогодней традиции

Юрист: максимальный штраф за небрежное обращение с пиротехникой составляет 50 тысяч рублей
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, фейерверк
За запуск пиротехники в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 15 тысяч рублей Фото:

Если после запуска пиротехники возникнет пожар или будет повреждено чужое имущество, то нарушитель получит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает адвокат Александр Князев.

«Размер штрафа в случаях пожара после запуска петард, повреждения чужого имущества, а также нанесение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека на граждан составит от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — рассказал адвокат. Его слова приводит издание «Газета.ru». За запуск петард или фейерверков в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 15 тысячи рублей, дополняет он.

Также юрист напомнил, что с 1 марта 2023 года вводится запрет на использование хлопушек и бенгальских огней. До этого бенгальские огни можно использовать только, если они имеют первый класс опасности. Посмотреть уровень опасности можно на паспорте изделия.

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Если после запуска пиротехники возникнет пожар или будет повреждено чужое имущество, то нарушитель получит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает адвокат Александр Князев. «Размер штрафа в случаях пожара после запуска петард, повреждения чужого имущества, а также нанесение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека на граждан составит от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей», — рассказал адвокат. Его слова приводит издание «Газета.ru». За запуск петард или фейерверков в неположенном месте предусмотрен штраф в размере 15 тысячи рублей, дополняет он. Также юрист напомнил, что с 1 марта 2023 года вводится запрет на использование хлопушек и бенгальских огней. До этого бенгальские огни можно использовать только, если они имеют первый класс опасности. Посмотреть уровень опасности можно на паспорте изделия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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