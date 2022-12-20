Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является опасной преступной организацией, и его необходимо уничтожить. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг.
«ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте ее сейчас же», — написал Янг в своем twitter-аккаунте.
Ранее URA.RU сообщало, что во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала спецоперации на Украине. В ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы. Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины после спецоперации. Он считает, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится и превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом.
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является опасной преступной организацией, и его необходимо уничтожить. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг. «ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте ее сейчас же», — написал Янг в своем twitter-аккаунте. Ранее URA.RU сообщало, что во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала спецоперации на Украине. В ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы. Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины после спецоперации. Он считает, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится и превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом.