20 декабря 2022

В США назвали ЦРУ «опасной террористической организацией»

Американский политик Янг призвал уничтожить «террористическую организацию» ЦРУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация доклада Андрея Манойло
Американский политик Янг объявил, что ЦРУ необходимо уничтожить Фото:

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является опасной преступной организацией, и его необходимо уничтожить. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг.

«ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте ее сейчас же», — написал Янг в своем twitter-аккаунте.

Ранее URA.RU сообщало, что во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала спецоперации на Украине. В ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы. Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины после спецоперации. Он считает, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится и превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является опасной преступной организацией, и его необходимо уничтожить. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг. «ЦРУ — это худшая в мире террористическая организация с момента его основания в 1947. Уничтожьте ее сейчас же», — написал Янг в своем twitter-аккаунте. Ранее URA.RU сообщало, что во время встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым глава ЦРУ Уильям Бернс угрожал России последствиями в случае начала спецоперации на Украине. В ответ на это Патрушев заявил, что России ничто не помешает отстаивать свои интересы. Экс-советник ЦРУ рассказал, что останется от территории Украины после спецоперации. Он считает, что из-за потерь ВСУ и проблем с отправкой западного вооружения украинская территория сильно сократится и превратится в раздробленное государство, занимающее территорию между Киевом и Львовом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...