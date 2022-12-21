Американцы высмеяли цель визита Зеленского в США

Читатели National Review: Зеленский летит в США с корыстными целями

У Зеленского в США корыстные цели Фото: Официальный сайт президента Украины

Читатели американского издания National Review осудили цели визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Они заподозрили украинского лидера в корыстных планах.

«Слова Зеленского конгрессу: «Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!» — заявил читатель издания под ником Xenophon.

Комментатор под ником Delenda_Est считает, что Зеленский едет в США для подтверждения американского гражданства или для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз. «С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее», — отметил читатель.

«Зеленский выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение», — пошутил A304. Его поддержал другой пользователь: «Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus».

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Это будет его первый визит в США с февраля. Предполагается, что украинский президент попытается договориться о дополнительном финансировании.