Американцы высмеяли цель визита Зеленского в США

Читатели National Review: Зеленский летит в США с корыстными целями
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
У Зеленского в США корыстные цели Фото:

Читатели американского издания National Review осудили цели визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Они заподозрили украинского лидера в корыстных планах.

«Слова Зеленского конгрессу: «Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!» — заявил читатель издания под ником Xenophon.

Комментатор под ником Delenda_Est считает, что Зеленский едет в США для подтверждения американского гражданства или для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз. «С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее», — отметил читатель.

«Зеленский выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение», — пошутил A304. Его поддержал другой пользователь: «Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus».

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Это будет его первый визит в США с февраля. Предполагается, что украинский президент попытается договориться о дополнительном финансировании.

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Читатели американского издания National Review осудили цели визита в США президента Украины Владимира Зеленского. Они заподозрили украинского лидера в корыстных планах. «Слова Зеленского конгрессу: «Я бы хотел поболтать еще, но я не могу остаться. Мне нужно проверить свои офшорные компании и прочую собственность. Приезжайте ко мне на Каймановы острова, мы можем закатить там вечеринку!» — заявил читатель издания под ником Xenophon. Комментатор под ником Delenda_Est считает, что Зеленский едет в США для подтверждения американского гражданства или для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз. «С теми деньгами, которые мы ему отправили, он может позволить себе все самое лучшее», — отметил читатель. «Зеленский выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные сто миллиардов долларов перед тем, как конгресс изменит свое мнение», — пошутил A304. Его поддержал другой пользователь: «Ему нужно забрать деньги, поступающие со счетов Omnibus». Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский вылетел в Вашингтон. Это будет его первый визит в США с февраля. Предполагается, что украинский президент попытается договориться о дополнительном финансировании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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