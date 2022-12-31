Шойгу пожелал всем богатырского здоровья и твердости духа
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Наша победа, как и Новый год, неотвратима», — заявил Шойгу. Он пожелал всем богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и чистого неба.
Специальная военная операция проводится для помощи жителям Донбасса. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины.
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