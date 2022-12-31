Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее. Видео

Шойгу: победа России, как и Новый год, неотвратима
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу пожелал всем богатырского здоровья и твердости духа Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Наша победа, как и Новый год, неотвратима», — заявил Шойгу. Он пожелал всем богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и чистого неба.

Специальная военная операция проводится для помощи жителям Донбасса. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Наша победа, как и Новый год, неотвратима», — заявил Шойгу. Он пожелал всем богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и чистого неба. Специальная военная операция проводится для помощи жителям Донбасса. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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