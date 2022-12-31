Шойгу назвал Новый год символом надежд на мирное будущее. Видео

Шойгу: победа России, как и Новый год, неотвратима

31 декабря 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Шойгу пожелал всем богатырского здоровья и твердости духа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Наша победа, как и Новый год, неотвратима», — заявил Шойгу. Он пожелал всем богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и чистого неба. Специальная военная операция проводится для помощи жителям Донбасса. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Наша победа, как и Новый год, неотвратима», — заявил Шойгу. Он пожелал всем богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и чистого неба. Специальная военная операция проводится для помощи жителям Донбасса. В цели спецоперации входят денацификация и демилитаризация Украины.