Машина Минобороны сбила трех человек в Москве, один погиб

25 января 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Принадлежащая Минобороны машина с черными номерами сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б», — передает агентство. Как сообщил собеседник ТАСС, один человек скончался, двое получили травмы. Из-за происшествия перекрыты три полосы из четырех. Обстоятельства ДТП уточняются.

Принадлежащая Минобороны машина с черными номерами сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б», — передает агентство. Как сообщил собеседник ТАСС, один человек скончался, двое получили травмы. Из-за происшествия перекрыты три полосы из четырех. Обстоятельства ДТП уточняются.