Машина Минобороны сбила трех человек в Москве, один погиб

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В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали Фото:

Принадлежащая Минобороны машина с черными номерами сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б», — передает агентство. Как сообщил собеседник ТАСС, один человек скончался, двое получили травмы. Из-за происшествия перекрыты три полосы из четырех. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Принадлежащая Минобороны машина с черными номерами сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. «Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б», — передает агентство. Как сообщил собеседник ТАСС, один человек скончался, двое получили травмы. Из-за происшествия перекрыты три полосы из четырех. Обстоятельства ДТП уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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