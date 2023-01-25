Машина Минобороны сбила трех человек в Москве, один погиб

В результате ДТП один человек погиб, двое пострадали
Принадлежащая Минобороны машина с черными номерами сбила трех человек на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Автомобиль с черными номерами, принадлежащий Минобороны, сбил трех человек на Ленинградском шоссе в районе дома 63Б», — передает агентство. Как сообщил собеседник ТАСС, один человек скончался, двое получили травмы. Из-за происшествия перекрыты три полосы из четырех. Обстоятельства ДТП уточняются.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.