Депутат Госдумы Чемерис раскрыла, сколько продержатся немецкие танки на Украине

Депутат Госдумы Чемерис: Украина растратит немецкие танки за три месяца

27 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Германия теряет военную мощь из-за Украины, сказала Роза Чемерис Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танков Leopard хватит Украине максимум на два-три месяца. Поставка следующей партии значительно ударит по военному потенциалу самой Германии. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Роза Чемерис. «Вряд ли немецкие танки помогут ВСУ. В таких длительных военных операциях нужны более значительные объемы поставок вооружения. Даже Бундесвер выразил обеспокоенность „ослаблением собственной оперативной готовности“, справедливо полагая, что поставленных танков Leopard хватит лишь на два-три месяца боевых действий, тогда как они могут продлиться значительно дольше, а очередные поставки танков будут лишать ресурсов и обескровливать уже саму германскую армию», — сказала Роза Чемерис. По ее словам, несмотря на колебания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу текущих и будущих поставок, ФРГ стала полноценным участником конфликта на Украине. «Шольц отдельно подчеркнул, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину „ни сейчас, ни в будущем“, а сами танки Leopard окажутся в распоряжении украинских боевиков лишь через три-четыре месяца. Но факт остается фактом: отныне Берлин становится полноправным партнером киевского режима со всеми следующими за этим последствиями», — подчеркнула депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Танков Leopard хватит Украине максимум на два-три месяца. Поставка следующей партии значительно ударит по военному потенциалу самой Германии. Об этом URA.RU сообщила член комитета Госдумы по международным делам, заместитель председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Роза Чемерис. «Вряд ли немецкие танки помогут ВСУ. В таких длительных военных операциях нужны более значительные объемы поставок вооружения. Даже Бундесвер выразил обеспокоенность „ослаблением собственной оперативной готовности“, справедливо полагая, что поставленных танков Leopard хватит лишь на два-три месяца боевых действий, тогда как они могут продлиться значительно дольше, а очередные поставки танков будут лишать ресурсов и обескровливать уже саму германскую армию», — сказала Роза Чемерис. По ее словам, несмотря на колебания канцлера Германии Олафа Шольца по поводу текущих и будущих поставок, ФРГ стала полноценным участником конфликта на Украине. «Шольц отдельно подчеркнул, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину „ни сейчас, ни в будущем“, а сами танки Leopard окажутся в распоряжении украинских боевиков лишь через три-четыре месяца. Но факт остается фактом: отныне Берлин становится полноправным партнером киевского режима со всеми следующими за этим последствиями», — подчеркнула депутат.