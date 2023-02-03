Лавров: Путин изучает обновленную концепцию внешней политики России

Владимир Путин изучает новые задачи внешней политики РФ
Президенту РФ Владимиру Путину передали обновленную концепцию внешней политики РФ. Сейчас глава государства рассматривает документ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«На рассмотрении у президента находится Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении президента. В ней учтены все новые задачи», — сообщил Сергей Лавров во время заседания комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
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