Лавров: Путин изучает обновленную концепцию внешней политики России

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин изучает новые задачи внешней политики РФ Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину передали обновленную концепцию внешней политики РФ. Сейчас глава государства рассматривает документ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На рассмотрении у президента находится Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении президента. В ней учтены все новые задачи», — сообщил Сергей Лавров во время заседания комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».

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Президенту РФ Владимиру Путину передали обновленную концепцию внешней политики РФ. Сейчас глава государства рассматривает документ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «На рассмотрении у президента находится Обновленная концепция внешней политики РФ находится на рассмотрении президента. В ней учтены все новые задачи», — сообщил Сергей Лавров во время заседания комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которое транслировалось в эфире телеканала «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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