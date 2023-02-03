Зеленский отказался сдавать Бахмут, Киев готовится штурмовать Крым: главное к вечеру 3 февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ будут держать оборону Бахмута до конца, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут. Армия Украины начала формировать штурмовые бригады для захвата Крымского полуострова. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 февраля.

  • Зеленский объявил, что армия Украины не будет сдавать Бахмут. Он отметил, что ВСУ продолжат борьбу за город до конца. Однако в офисе президента Украины рассказали, что удержание Бахмута дорого обходится для Киева.
  • ВСУ стали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма, Донецка и Луганска. Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.
  • Военный корреспондент Onet Марцин Вырвал сообщил, что армия Украины будет испытывать дефицит боеприпасов через полгода. Он также отметил, что США планируют увеличить производство ракет на 500-600% через 2 года.
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии села Веселое возле Северска. Он отметил, что операция проходила совместно с бойцами спецназа «Ахмат» и ВС России.
  • На стороне Украины в зоне СВО растет число иностранных наемников. Они отличаются хорошей военной подготовкой. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
  • ВС России взяли Угледар в полукольцо с востока и юго-востока. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
  • Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что ВСУ будут усиливать свои атаки в южном направлении. Он пояснил, что речь идет про Крым и Мелитополь.
  • За неделю ВСУ пытались перейти на левый берег Днепра, однако войска были уничтожены армией России. Армия России смогла занять на запорожском направлении более выгодные позиции. С них российские бойцы ведут оппозиционную борьбу с ВСУ. Об этом сообщают военкоры URA.RU.
  • Украина получит от Германии 88 танк Leopard 1, которые были произведены в 20 веке. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что сейчас существуют проблемы с боеприпасами для них.
  • Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходок 2С-19 «Мста-С». Росгвардия показала, как спецназ ведомства ведет бои, используя кочующий миномет. Об этом сообщает «Пятый канал».

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут. Армия Украины начала формировать штурмовые бригады для захвата Крымского полуострова. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...