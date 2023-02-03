Зеленский отказался сдавать Бахмут, Киев готовится штурмовать Крым: главное к вечеру 3 февраля

ВСУ будут держать оборону Бахмута до конца, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут. Армия Украины начала формировать штурмовые бригады для захвата Крымского полуострова. URA.RU приводит главные новости к вечеру 3 февраля.
- Зеленский объявил, что армия Украины не будет сдавать Бахмут. Он отметил, что ВСУ продолжат борьбу за город до конца. Однако в офисе президента Украины рассказали, что удержание Бахмута дорого обходится для Киева.
- ВСУ стали формировать штурмовые бригады для захвата Крыма, Донецка и Луганска. Об этом сообщается на сайте Нацгвардии Украины.
- Военный корреспондент Onet Марцин Вырвал сообщил, что армия Украины будет испытывать дефицит боеприпасов через полгода. Он также отметил, что США планируют увеличить производство ракет на 500-600% через 2 года.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии села Веселое возле Северска. Он отметил, что операция проходила совместно с бойцами спецназа «Ахмат» и ВС России.
- На стороне Украины в зоне СВО растет число иностранных наемников. Они отличаются хорошей военной подготовкой. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
- ВС России взяли Угледар в полукольцо с востока и юго-востока. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
- Военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что ВСУ будут усиливать свои атаки в южном направлении. Он пояснил, что речь идет про Крым и Мелитополь.
- За неделю ВСУ пытались перейти на левый берег Днепра, однако войска были уничтожены армией России. Армия России смогла занять на запорожском направлении более выгодные позиции. С них российские бойцы ведут оппозиционную борьбу с ВСУ. Об этом сообщают военкоры URA.RU.
- Украина получит от Германии 88 танк Leopard 1, которые были произведены в 20 веке. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что сейчас существуют проблемы с боеприпасами для них.
- Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходок 2С-19 «Мста-С». Росгвардия показала, как спецназ ведомства ведет бои, используя кочующий миномет. Об этом сообщает «Пятый канал».
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