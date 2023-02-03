Германия передаст Украине больше 80 танков Leopard 1

Украина получит от руководства Германии 88 танков Leopard 1. Ранее Берлин уже анонсировал передачу Киеву Leopard 2. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
«Берлин одобрил передачу Украине 88 танков Leopard 1», — говорится в материале. В нем уточняется, что на данный момент существуют проблемы с боеприпасами для них.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. В январе 2023 года страны Запада решили наладить поставки боевых машин на Украину. 26 января в CNN сообщили, что Киев получит в ближайшие дни 80 танков Leopard-2-A6. На концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин раскритиковал те страны, которые «втягивают Германию в новую войну с Россией», сообщает RT. В своей оценке он комментировал поставки немецких танков на Украину.
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Украина получит от руководства Германии 88 танков Leopard 1. Ранее Берлин уже анонсировал передачу Киеву Leopard 2. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. «Берлин одобрил передачу Украине 88 танков Leopard 1», — говорится в материале. В нем уточняется, что на данный момент существуют проблемы с боеприпасами для них. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны НАТО стали спонсировать Киев оружием. В январе 2023 года страны Запада решили наладить поставки боевых машин на Украину. 26 января в CNN сообщили, что Киев получит в ближайшие дни 80 танков Leopard-2-A6. На концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве президент России Владимир Путин раскритиковал те страны, которые «втягивают Германию в новую войну с Россией», сообщает RT. В своей оценке он комментировал поставки немецких танков на Украину.