Кадыров призвал забрать Одессу: главное к вечеру 13 февраля

Армия РФ близка к освобождению Бахмута
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нужно освободить Харьков и Одессу. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 13 февраля.
- Кадыров заявил о необходимости взятия под контроль Харькова и Одессы для безопасности России. Также по его словам, российская армия способна дойти до Киева.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в Артемовске (Бахмуте) и уже контролируют почти всю восточную часть города. ЧВК выходят к реке Бахмутка, рассказал один из бойцов.
- Российские военные освободили Красную Гору (ДНР) под Бахмутом, передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны РФ. В ДНР назвали взятие этого населенного пункта ключом к освобождению Бахмута.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс готовился к противостоянию с Россией еще с 2014 года. Также Столтенберг сообщил, что у НАТО заканчиваются запасы вооружения из-за большого расхода на ВСУ. Украинский капитан заявил, что у армии сильный дефицит боеприпасов.
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