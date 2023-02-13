Кадыров призвал забрать Одессу: главное к вечеру 13 февраля

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Армия РФ близка к освобождению Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нужно освободить Харьков и Одессу. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 13 февраля.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нужно освободить Харьков и Одессу. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 13 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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