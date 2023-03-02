Работник тюменской компании по производству бетона погиб на стройке в ЯНАО

02 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Арматурщик погиб, когда прогревал сырье для заказанного партнерами бетона Фото: Илья Московец © URA.RU Работник тюменской компании «Металлресурс», которая занимается производством бетона, погиб при подготовке сырья к транспортировке в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщает на официальном сайте государственная инспекция труда Тюменской области. Мужчина скончался после отравления генераторными парами при прогреве песка и щебня. «Арматурщика в бессознательном состоянии обнаружил водитель компании. Мужчину отправили в больницу Нового Уренгоя. Медработники констатировали смерть рабочего. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, работник получил отравление генераторным газом», — говорится в сообщении областной трудовой инспекции. По мнению ведомства, причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны работодателя при выполнении опасных работ, это расценивается как нарушение требований охраны труда и техники безопасности. Проверка показала, что есть нарушения, опасные и для других работников компании. По данным СБИС, ООО «Металлресурс» работает в строительной сфере региона с 2012 года. Финансовое положение компании на рынке стабильное, прибыль за 2022 год превысила 13 млн рублей. Производитель входит в топ-10 фирм в своей отрасли по выручке и не имеет претензий со стороны налоговиков и других государственных структур. В ближайшее время «Металлресурс» проверят на наличие других нарушений правил охраны труда. Ранее URA.RU рассказывало о других строителях, погибших из-за нарушения техники безопасности. Например, в начале февраля от удара металлической балкой по голове погиб монтажник тюменского подрядчика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работник тюменской компании «Металлресурс», которая занимается производством бетона, погиб при подготовке сырья к транспортировке в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщает на официальном сайте государственная инспекция труда Тюменской области. Мужчина скончался после отравления генераторными парами при прогреве песка и щебня. «Арматурщика в бессознательном состоянии обнаружил водитель компании. Мужчину отправили в больницу Нового Уренгоя. Медработники констатировали смерть рабочего. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, работник получил отравление генераторным газом», — говорится в сообщении областной трудовой инспекции. По мнению ведомства, причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны работодателя при выполнении опасных работ, это расценивается как нарушение требований охраны труда и техники безопасности. Проверка показала, что есть нарушения, опасные и для других работников компании. По данным СБИС, ООО «Металлресурс» работает в строительной сфере региона с 2012 года. Финансовое положение компании на рынке стабильное, прибыль за 2022 год превысила 13 млн рублей. Производитель входит в топ-10 фирм в своей отрасли по выручке и не имеет претензий со стороны налоговиков и других государственных структур. В ближайшее время «Металлресурс» проверят на наличие других нарушений правил охраны труда. Ранее URA.RU рассказывало о других строителях, погибших из-за нарушения техники безопасности. Например, в начале февраля от удара металлической балкой по голове погиб монтажник тюменского подрядчика.