Работник тюменской компании по производству бетона погиб на стройке в ЯНАО

Работник тюменской компании «Металлресурс», которая занимается производством бетона, погиб при подготовке сырья к транспортировке в Новый Уренгой (ЯНАО). Об этом сообщает на официальном сайте государственная инспекция труда Тюменской области. Мужчина скончался после отравления генераторными парами при прогреве песка и щебня.
«Арматурщика в бессознательном состоянии обнаружил водитель компании. Мужчину отправили в больницу Нового Уренгоя. Медработники констатировали смерть рабочего. Согласно медицинскому свидетельству о смерти, работник получил отравление генераторным газом», — говорится в сообщении областной трудовой инспекции.
По мнению ведомства, причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны работодателя при выполнении опасных работ, это расценивается как нарушение требований охраны труда и техники безопасности. Проверка показала, что есть нарушения, опасные и для других работников компании.
По данным СБИС, ООО «Металлресурс» работает в строительной сфере региона с 2012 года. Финансовое положение компании на рынке стабильное, прибыль за 2022 год превысила 13 млн рублей. Производитель входит в топ-10 фирм в своей отрасли по выручке и не имеет претензий со стороны налоговиков и других государственных структур. В ближайшее время «Металлресурс» проверят на наличие других нарушений правил охраны труда.
Ранее URA.RU рассказывало о других строителях, погибших из-за нарушения техники безопасности. Например, в начале февраля от удара металлической балкой по голове погиб монтажник тюменского подрядчика.
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