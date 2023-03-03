Из-за критического положения на фронте солдаты Украины могут устроить бунт против лидера своей страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
«Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против [Зеленского], а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — заявил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Риттер также отметил, что ВСУ хватит боеприпасов только до лета. После этого украинская армия окажется в трудном положении. Он добавил, что страны НАТО не смогут восполнить отсутствующие снаряды в полном объеме.
Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении, где ЧВК «Вагнер» практически дошли до центра Бахмута (Артемовск). Освобождение города позволит России значительно закрепиться в регионе.
Ранее Скотт Риттер заявлял, что Зеленский будет уничтожен, если он отправит отряды ВСУ на Приднестровье. Возможная провокация Украины вблизи Приднестровья вызывает опасение, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT. Она добавила, что власти Украины сознательно нагнетают обстановку вблизи государства.
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Из-за критического положения на фронте солдаты Украины могут устроить бунт против лидера своей страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против [Зеленского], а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — заявил Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Риттер также отметил, что ВСУ хватит боеприпасов только до лета. После этого украинская армия окажется в трудном положении. Он добавил, что страны НАТО не смогут восполнить отсутствующие снаряды в полном объеме. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении, где ЧВК «Вагнер» практически дошли до центра Бахмута (Артемовск). Освобождение города позволит России значительно закрепиться в регионе. Ранее Скотт Риттер заявлял, что Зеленский будет уничтожен, если он отправит отряды ВСУ на Приднестровье. Возможная провокация Украины вблизи Приднестровья вызывает опасение, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT. Она добавила, что власти Украины сознательно нагнетают обстановку вблизи государства.