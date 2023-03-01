Экс-разведчик США предрек гибель Зеленского в случае удара по Приднестровью

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
После нападения ВСУ на Приднестровье также исчезнут здания Верховной рады и минобороны, считает Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае нападения ВСУ на Приднестровье президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Если Украина атакует Приднестровье, это меняет все. Зеленский покойник. Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism. По его мнению, также исчезнет украинский президентский дворец, здания Верховной рады и министерства обороны Украины.

Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Россия должна всячески постараться пресечь возможное вторжение Украины в Приднестровье, которое может спровоцировать очередное землетрясение. По его словам, может произойти взрыв, который сопоставим с небольшим ядерным взрывом, так как на складах Приднестровья хранятся ракеты «Смерч».

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В случае нападения ВСУ на Приднестровье президент Украины Владимир Зеленский будет уничтожен. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. «Если Украина атакует Приднестровье, это меняет все. Зеленский покойник. Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он умрет», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism. По его мнению, также исчезнет украинский президентский дворец, здания Верховной рады и министерства обороны Украины. Ранее военный историк Юрий Кнутов заявил, что Россия должна всячески постараться пресечь возможное вторжение Украины в Приднестровье, которое может спровоцировать очередное землетрясение. По его словам, может произойти взрыв, который сопоставим с небольшим ядерным взрывом, так как на складах Приднестровья хранятся ракеты «Смерч».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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