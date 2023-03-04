04 марта 2023

В Британии неожиданно отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о РФ

Британская журналистка Робертс посоветовала Урсуле фон дер Ляйен утопиться после слов о РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что гордится принятием соглашения о создании центра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях сообщила о центре судебного преследования, который создан из-за спецоперации РФ на Украине. В ответ на пост британская журналистка Эби Робертс предложила фон дер Ляйен утопиться.

«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала Робертс в соцсети Twitter. Так она прокомментировала заявление Урсулы фон дер Ляйен о создании международного центра из-за СВО.

Ранее сообщалось, что Франция совместно с европейскими и украинскими коллегами начала работу по созданию трибунала против России. Резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» принял Европарламент, а фон дер Ляйен инициировала принятие, передает МК.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях сообщила о центре судебного преследования, который создан из-за спецоперации РФ на Украине. В ответ на пост британская журналистка Эби Робертс предложила фон дер Ляйен утопиться. «Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала Робертс в соцсети Twitter. Так она прокомментировала заявление Урсулы фон дер Ляйен о создании международного центра из-за СВО. Ранее сообщалось, что Франция совместно с европейскими и украинскими коллегами начала работу по созданию трибунала против России. Резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» принял Европарламент, а фон дер Ляйен инициировала принятие, передает МК.
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