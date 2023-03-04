В Британии неожиданно отреагировали на заявление Урсулы фон дер Ляйен о РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях сообщила о центре судебного преследования, который создан из-за спецоперации РФ на Украине. В ответ на пост британская журналистка Эби Робертс предложила фон дер Ляйен утопиться.
«Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала Робертс в соцсети Twitter. Так она прокомментировала заявление Урсулы фон дер Ляйен о создании международного центра из-за СВО.
Ранее сообщалось, что Франция совместно с европейскими и украинскими коллегами начала работу по созданию трибунала против России. Резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» принял Европарламент, а фон дер Ляйен инициировала принятие, передает МК.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсетях сообщила о центре судебного преследования, который создан из-за спецоперации РФ на Украине. В ответ на пост британская журналистка Эби Робертс предложила фон дер Ляйен утопиться. «Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», — написала Робертс в соцсети Twitter. Так она прокомментировала заявление Урсулы фон дер Ляйен о создании международного центра из-за СВО. Ранее сообщалось, что Франция совместно с европейскими и украинскими коллегами начала работу по созданию трибунала против России. Резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» принял Европарламент, а фон дер Ляйен инициировала принятие, передает МК.