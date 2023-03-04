Экс-кандидат в президенты США публично назвала виновного в разжигании ядерной войны

Экс-кандидат в президенты США Габбард: Байден и его клика виновны в разжигании ядерной войны

05 марта 2023 в 08:34 Размер текста - 17 +

Джо Байден главный виновник действующей ситуации в мире, заявила Тулси Габбард Фото: Официальный сайт президента Украины Политическая команда президента США Джо Байдена виновна в том, что поставила весь мир на грань ядерной войны, одновременно с этим, угрожая своим внутренним политическим оппонентам, которые выступают против такой политики. Такое мнение выразила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард. «Виновниками нынешней ситуации в мире является клика разжигателей ядерной войны, которую возглавляет сама королева разжигателей Хиллари Клинтон и представляет президент Байден», — передает слова Габбард телеканал Newsmax . Она добавила, что вынуждена была выйти из партии демократов, которую представляет нынешний американский президент, так как не могла более находится рядом с этими людьми. В свою очередь, власть Демократической партии натравливают силовые ведомства на политических оппонентов и всех тех, кто с ними не согласен, заключила Габбард. Ранее Джо Байдена поймали на желании расширить и сохранить НАТО любыми способами, что непременно приведет к развязыванию большой войны. Самого Байдена же больше заботит вопрос климата, а не риск нарастания ядерной войны, передает «Национальная служба новостей».

Политическая команда президента США Джо Байдена виновна в том, что поставила весь мир на грань ядерной войны, одновременно с этим, угрожая своим внутренним политическим оппонентам, которые выступают против такой политики. Такое мнение выразила бывшая член палаты представителей конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард. «Виновниками нынешней ситуации в мире является клика разжигателей ядерной войны, которую возглавляет сама королева разжигателей Хиллари Клинтон и представляет президент Байден», — передает слова Габбард телеканал Newsmax. Она добавила, что вынуждена была выйти из партии демократов, которую представляет нынешний американский президент, так как не могла более находится рядом с этими людьми. В свою очередь, власть Демократической партии натравливают силовые ведомства на политических оппонентов и всех тех, кто с ними не согласен, заключила Габбард. Ранее Джо Байдена поймали на желании расширить и сохранить НАТО любыми способами, что непременно приведет к развязыванию большой войны. Самого Байдена же больше заботит вопрос климата, а не риск нарастания ядерной войны, передает «Национальная служба новостей».