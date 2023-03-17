Украинская «Старлинк» выиграла суд у компании Илона Маска 18 марта 2023 в 10:17 Размер текста - 17 + В октябре 2022 года SpaceX подала иск против ООО «Старлинк» из-за схожести названий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает «Страна.ua». «Украинская компания „Старлинк“ выиграла суд против компании Илон Маска», — говорится в сообщении в telegram-канале украинского издания. В октябре 2022 года SpaceX подала иск против ООО «Старлинк» с требованием досрочно прекратить свою деятельность. Это произошло после того, как SpaceX предоставила на регистрацию на Украине бренда Starlink. Уточняется, что дочерняя компания Starlink на Украине называется ООО «Старлинк Юкрейн». По итогу иск был отклонен, так как выяснилось, что IT-компания «Старлинк» зарегистрирована на Украине с 2012. Компания Илона Маска SpaceX зарегистрирована с 2015 года. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская армия одержала вверх над спутниковой системой Starlink, которой активно пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский договорился о том, чтобы в страну предоставили партию систем Starlink. Также ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Украины, сообщает телеканал 360. Украинская IT-компания «Старлинк» выиграла суд против компании SpaceX, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску. Об этом сообщает «Страна.ua». «Украинская компания „Старлинк“ выиграла суд против компании Илон Маска», — говорится в сообщении в telegram-канале украинского издания. В октябре 2022 года SpaceX подала иск против ООО «Старлинк» с требованием досрочно прекратить свою деятельность. Это произошло после того, как SpaceX предоставила на регистрацию на Украине бренда Starlink. Уточняется, что дочерняя компания Starlink на Украине называется ООО «Старлинк Юкрейн». По итогу иск был отклонен, так как выяснилось, что IT-компания «Старлинк» зарегистрирована на Украине с 2012. Компания Илона Маска SpaceX зарегистрирована с 2015 года. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что российская армия одержала вверх над спутниковой системой Starlink, которой активно пользовались Вооруженные силы Украины (ВСУ). В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский договорился о том, чтобы в страну предоставили партию систем Starlink. Также ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за Украины, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям