«Известия»: в НАТО провели сразу два военных учения вблизи России

Силы НАТО вблизи государственной границы России в Карелии отработали сценарий прорыва российской противовоздушной обороны, применяя опыт последней израильско-американской операции в Иране. Об этом сообщают «Известия».
"В Финляндии завершились крупные авиационные учения НАТО «Атлантик Трайдент» и «Итакаира-2025/2». На первых западные летчики отработали ведение воздушного боя и подавление ПВО России, на вторых — перекрестное обслуживание самолетов, взаимодействие. <...> Всего альянс задействовал более 70 единиц авиатехники из США, Франции, Великобритании и Финляндии. Маневры проходили недалеко от госграницы России, возле Карелии", — передают журналисты, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, маневры проходили в рамках учений «Атлантик Трайдент 25» с 16 по 27 июня на территории Финляндии. В них были задействованы более 40 самолетов военно-воздушных сил Финляндии, США, Франции и Великобритании. Кроме того, впервые в Финляндию прибыли разведывательные беспилотники RQ-4D Phoenix.
Одновременно с учениями «Атлантик Трайдент 25» были проведены маневры «Итакаира-2025/2», о которых НАТО официально не информировало. Как уточняет издание, на этих учениях также отрабатывались действия по преодолению российских систем ПВО с учетом опыта координированных авиаударов Израиля и США по иранским объектам.
Военный эксперт Юрий Лямин считает, что увеличение численности и активности авиационной группировки НАТО у границ России требует соответствующего усиления российских сил противовоздушной обороны и истребительной авиации. Эксперт Дмитрий Корнев в свою очередь отмечает, что при возникновении вооруженного конфликта НАТО способно задействовать в регионе более 70 единиц авиатехники. По его словам, опыт совместных действий авиации четвертого и пятого поколений на Ближнем Востоке изучается и активно применяется западными военными пилотами.
Активизация учений НАТО у границ России проходит на фоне масштабных российских маневров в Балтийском море, стартовавших 27 мая 2025 года. Тогда в ответ на учения альянса Baltops-2025 Россия задействовала около трех тысяч военных, авиацию и корабли Балтийского и Северного флотов, а также спецназ, что сопровождалось инцидентом с попыткой задержания российского танкера эстонскими ВМС при поддержке авиации НАТО. Финляндия неоднократно оказывается площадкой для проведения военных учений НАТО. В прошлом году сообщалось, например, что Финляндия примет участие в учениях альянса по отработке применения ядерного оружия.
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