Ливан выпустил ракеты по северной части Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проводит экстренное совещание по вопросу безопасности. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
«Десятки ракет выпущены из Ливана по северу Израиля, премьер Нетаньяху проводит оперативное совещание по безопасности», — написали в издании. На территории страны работает противовоздушная оборона «Железный купол». Уточняется, что это самая масштабная атака с 2006 года, когда израильтяне вели войну с ливанским движением «Хезболла».
Также очевидцы сообщают о замеченных над южными районами Ливана израильских истребителях. По данным арабского телеканала Al-Mayadeen израильская сторона нанесла ракетный удар по югу ливанской территории.
Ливан выпустил ракеты по северной части Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проводит экстренное совещание по вопросу безопасности. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. «Десятки ракет выпущены из Ливана по северу Израиля, премьер Нетаньяху проводит оперативное совещание по безопасности», — написали в издании. На территории страны работает противовоздушная оборона «Железный купол». Уточняется, что это самая масштабная атака с 2006 года, когда израильтяне вели войну с ливанским движением «Хезболла». Также очевидцы сообщают о замеченных над южными районами Ливана израильских истребителях. По данным арабского телеканала Al-Mayadeen израильская сторона нанесла ракетный удар по югу ливанской территории.