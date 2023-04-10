Небензя обвинил США в саботировании международных договоров

США для продолжения оказания военной помощи Украине оказывают давление на третьи страны с целью принудить их нарушать нормы в сфере поставок вооружения. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«США в интересах Киева заставляют страны нарушать нормы в сфере поставок оружия», — передает слова Небензи сайт постпредства России при ООН. Он добавил, что данные факты говорят о том, что Запад не только не заинтересован в эффективном противостоянии нарушениям в сфере поставок оружия, но и призывает делать это иные страны.
С начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение и технику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что склады вооружений стран Запада из-за военной помощи Украине близки к полному опустошению, передает «Утро.ру». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Британией украинской армии боеприпасов с обедненным ураном превратит Украину в одну сплошную Припять, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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США для продолжения оказания военной помощи Украине оказывают давление на третьи страны с целью принудить их нарушать нормы в сфере поставок вооружения. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «США в интересах Киева заставляют страны нарушать нормы в сфере поставок оружия», — передает слова Небензи сайт постпредства России при ООН. Он добавил, что данные факты говорят о том, что Запад не только не заинтересован в эффективном противостоянии нарушениям в сфере поставок оружия, но и призывает делать это иные страны. С начала спецоперации Запад начал активно поддерживать Украину, поставляя ей различное вооружение и технику. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что склады вооружений стран Запада из-за военной помощи Украине близки к полному опустошению, передает «Утро.ру». Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Британией украинской армии боеприпасов с обедненным ураном превратит Украину в одну сплошную Припять, сообщает «Федеральное агентство новостей».