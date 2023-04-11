Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал в ходе рабочей поездки в приуральскую тундру посетил стойбища оленеводов, а на ночь остановился в одном из чумов местных жителей. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«В ходе рабочей поездки посетил жителей приуральской тундры. Удалось заглянуть в стойбища 8,9 и 11 бригад совхоза „Байдарацкий“. На ночлег гостеприимно нас с коллегами принял чум Леонида Тайшина — бригадира 8 бригады», — говорится в сообщении.
Иван Сакал отметил, что оленеводы уже начали подготовку к весне — прививают и идентифицируют животных, разделяют стада. На летние стойбища движение начнутся после 20 апреля. По оценкам тундровиков зима была в целом благоприятной.
Ранее URA.RU сообщало, что коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Источник выплаты — бюджет района.
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