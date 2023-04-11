Мэр из ЯНАО провел ночь в чуме. Фото

12 апреля 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

На ночлег глава района и коллеги остановились в чуме оленевода Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал в ходе рабочей поездки в приуральскую тундру посетил стойбища оленеводов, а на ночь остановился в одном из чумов местных жителей. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «В ходе рабочей поездки посетил жителей приуральской тундры. Удалось заглянуть в стойбища 8,9 и 11 бригад совхоза „Байдарацкий“. На ночлег гостеприимно нас с коллегами принял чум Леонида Тайшина — бригадира 8 бригады», — говорится в сообщении. Иван Сакал отметил, что оленеводы уже начали подготовку к весне — прививают и идентифицируют животных, разделяют стада. На летние стойбища движение начнутся после 20 апреля. По оценкам тундровиков зима была в целом благоприятной. Ранее URA.RU сообщало, что коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Источник выплаты — бюджет района. Иван САкал посетил стойбища оленеводов в приуральской тундре telegram-канал «МолИвана Сакала

Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал в ходе рабочей поездки в приуральскую тундру посетил стойбища оленеводов, а на ночь остановился в одном из чумов местных жителей. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «В ходе рабочей поездки посетил жителей приуральской тундры. Удалось заглянуть в стойбища 8,9 и 11 бригад совхоза „Байдарацкий“. На ночлег гостеприимно нас с коллегами принял чум Леонида Тайшина — бригадира 8 бригады», — говорится в сообщении. Иван Сакал отметил, что оленеводы уже начали подготовку к весне — прививают и идентифицируют животных, разделяют стада. На летние стойбища движение начнутся после 20 апреля. По оценкам тундровиков зима была в целом благоприятной. Ранее URA.RU сообщало, что коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Источник выплаты — бюджет района.