11 апреля 2023

Мэр из ЯНАО провел ночь в чуме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, чум, ненцы, стойбище оленеводов
На ночлег глава района и коллеги остановились в чуме оленевода Фото:

Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал в ходе рабочей поездки в приуральскую тундру посетил стойбища оленеводов, а на ночь остановился в одном из чумов местных жителей. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«В ходе рабочей поездки посетил жителей приуральской тундры. Удалось заглянуть в стойбища 8,9 и 11 бригад совхоза „Байдарацкий“. На ночлег гостеприимно нас с коллегами принял чум Леонида Тайшина — бригадира 8 бригады», — говорится в сообщении.

Иван Сакал отметил, что оленеводы уже начали подготовку к весне — прививают и идентифицируют животных, разделяют стада. На летние стойбища движение начнутся после 20 апреля. По оценкам тундровиков зима была в целом благоприятной.

Ранее URA.RU сообщало, что коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Источник выплаты — бюджет района.

Иван САкал посетил стойбища оленеводов в приуральской тундре
Иван САкал посетил стойбища оленеводов в приуральской тундре

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Глава Приуральского района (ЯНАО) Иван Сакал в ходе рабочей поездки в приуральскую тундру посетил стойбища оленеводов, а на ночь остановился в одном из чумов местных жителей. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «В ходе рабочей поездки посетил жителей приуральской тундры. Удалось заглянуть в стойбища 8,9 и 11 бригад совхоза „Байдарацкий“. На ночлег гостеприимно нас с коллегами принял чум Леонида Тайшина — бригадира 8 бригады», — говорится в сообщении. Иван Сакал отметил, что оленеводы уже начали подготовку к весне — прививают и идентифицируют животных, разделяют стада. На летние стойбища движение начнутся после 20 апреля. По оценкам тундровиков зима была в целом благоприятной. Ранее URA.RU сообщало, что коренным малочисленным народам Севера на территории Красноселькупского района ЯНАО выплатят по пять тысяч рублей за каждого оленя в хозяйстве. Источник выплаты — бюджет района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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