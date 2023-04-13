Врачи рассказали, каких прививок боятся россияне

«Коммерсант»: россияне боятся общей вакцины от коклюша и столбняка

14 апреля 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Врачи рассказали, от каких прививок россияне отказываются чаще всего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От коклюшно-дифтерийной-столбнячной вакцины россияне отказываются чаще всего. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое было подготовлено сервисом поддержки медиков «Актион Медицина». В опросе приняли участие 463 врача. «В ходе опроса врачи рассказали, что 78% респондентов назвали адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (в качестве самой нелюбимой у россиян — прим. URA.RU). На втором месте — проба Манту и диаскинтест (42%). Третью строчку рейтинга с показателем в 38% заняла вакцина от туберкулеза. Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина и вакцина против кори. Порядка 15% врачей заявили, что сталкивались со всеми перечисленными случаями отказов», — указано в медисследовании, передает « Коммерсант ». Ранее в беседе с URA.RU бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев перечислил прививки, которые нужно сделать россиянам перед началом летнего сезона. Специалист подчеркивал, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций в той или иной ситуации.

От коклюшно-дифтерийной-столбнячной вакцины россияне отказываются чаще всего. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое было подготовлено сервисом поддержки медиков «Актион Медицина». В опросе приняли участие 463 врача. «В ходе опроса врачи рассказали, что 78% респондентов назвали адсорбированную коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину (в качестве самой нелюбимой у россиян — прим. URA.RU). На втором месте — проба Манту и диаскинтест (42%). Третью строчку рейтинга с показателем в 38% заняла вакцина от туберкулеза. Далее следуют оральная полиомиелитная вакцина и вакцина против кори. Порядка 15% врачей заявили, что сталкивались со всеми перечисленными случаями отказов», — указано в медисследовании, передает «Коммерсант». Ранее в беседе с URA.RU бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев перечислил прививки, которые нужно сделать россиянам перед началом летнего сезона. Специалист подчеркивал, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций в той или иной ситуации.