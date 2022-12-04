Захарова высмеяла Вайкуле, которая якобы вместе с Пугачевой «содержала всю страну»

04 декабря 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Захарова напомнила, что Пугачеву и Вайкуле содержал народ РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и артистка Алла Пугачева «содержали всю страну». Ранее Вайкуле возмутилась критикой россиян в адрес примадонны и заявила, что она якобы отдала жизнь народу. «Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала дипломат в своем telegram-канале . После начала спецоперации на Украине многие знаменитости решили покинуть Россию. Пугачева улетела вместе с детьми в Израиль 29 сентября. Певица поддержала своего супруга пародиста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), который публично осудил действия России. В декабре она организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Также в соцсетях певица называла своих критиков холопами и рабами, после чего на нее свалился шквал критики. В Совфеде намекали, что уехавшая из России певица может попасть под закон об иноагентах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и артистка Алла Пугачева «содержали всю страну». Ранее Вайкуле возмутилась критикой россиян в адрес примадонны и заявила, что она якобы отдала жизнь народу. «Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала дипломат в своем telegram-канале. После начала спецоперации на Украине многие знаменитости решили покинуть Россию. Пугачева улетела вместе с детьми в Израиль 29 сентября. Певица поддержала своего супруга пародиста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), который публично осудил действия России. В декабре она организовала экскурсии по своему замку за 10 тысяч рублей, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. Также в соцсетях певица называла своих критиков холопами и рабами, после чего на нее свалился шквал критики. В Совфеде намекали, что уехавшая из России певица может попасть под закон об иноагентах.