WSJ: производителям оружия для Украины не хватает работников

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У производителей оружия для Украины образовался дефицит кадров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Производители оружия для ВСУ столкнулись с дефицитом квалифицированных сотрудников. Предприятиям необходимо извлекать выгоду из большого притока заказов.

«Нашим главным приоритетом действительно является наращивание мощностей, что, конечно же, означает увеличение штата», — передает The Wall Street Journal слова исполнительного директора производства Патриса Кейна. Люди не хотят работать на производителей оружия. В то время как большинство оборонных компаний пытаются одновременно нанять сотрудников в сфере, которая долгое время боролась за достижение целей по набору сотрудников.

Согласно данным исследованиям Стокгольмского международного института, мировые военные расходы выросли на 3,7% до рекордных 2,24 трлн долларов в прошлом году. Производители оружия также борются с нехваткой ключевых компонентов, таких как микросхемы и ракетные двигатели. Из-за чего некоторые подрядчики с трудом выполняют свои заказы.

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Производители оружия для ВСУ столкнулись с дефицитом квалифицированных сотрудников. Предприятиям необходимо извлекать выгоду из большого притока заказов. «Нашим главным приоритетом действительно является наращивание мощностей, что, конечно же, означает увеличение штата», — передает The Wall Street Journal слова исполнительного директора производства Патриса Кейна. Люди не хотят работать на производителей оружия. В то время как большинство оборонных компаний пытаются одновременно нанять сотрудников в сфере, которая долгое время боролась за достижение целей по набору сотрудников. Согласно данным исследованиям Стокгольмского международного института, мировые военные расходы выросли на 3,7% до рекордных 2,24 трлн долларов в прошлом году. Производители оружия также борются с нехваткой ключевых компонентов, таких как микросхемы и ракетные двигатели. Из-за чего некоторые подрядчики с трудом выполняют свои заказы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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