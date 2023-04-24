WSJ: производителям оружия для Украины не хватает работников

24 апреля 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

У производителей оружия для Украины образовался дефицит кадров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Производители оружия для ВСУ столкнулись с дефицитом квалифицированных сотрудников. Предприятиям необходимо извлекать выгоду из большого притока заказов. «Нашим главным приоритетом действительно является наращивание мощностей, что, конечно же, означает увеличение штата», — передает The Wall Street Journal слова исполнительного директора производства Патриса Кейна. Люди не хотят работать на производителей оружия. В то время как большинство оборонных компаний пытаются одновременно нанять сотрудников в сфере, которая долгое время боролась за достижение целей по набору сотрудников. Согласно данным исследованиям Стокгольмского международного института, мировые военные расходы выросли на 3,7% до рекордных 2,24 трлн долларов в прошлом году. Производители оружия также борются с нехваткой ключевых компонентов, таких как микросхемы и ракетные двигатели. Из-за чего некоторые подрядчики с трудом выполняют свои заказы.

Производители оружия для ВСУ столкнулись с дефицитом квалифицированных сотрудников. Предприятиям необходимо извлекать выгоду из большого притока заказов. «Нашим главным приоритетом действительно является наращивание мощностей, что, конечно же, означает увеличение штата», — передает The Wall Street Journal слова исполнительного директора производства Патриса Кейна. Люди не хотят работать на производителей оружия. В то время как большинство оборонных компаний пытаются одновременно нанять сотрудников в сфере, которая долгое время боролась за достижение целей по набору сотрудников. Согласно данным исследованиям Стокгольмского международного института, мировые военные расходы выросли на 3,7% до рекордных 2,24 трлн долларов в прошлом году. Производители оружия также борются с нехваткой ключевых компонентов, таких как микросхемы и ракетные двигатели. Из-за чего некоторые подрядчики с трудом выполняют свои заказы.