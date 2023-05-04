Baza: в Нижегородской области произошло ДТП с грузовиками с боеприпасами и топливом. Фото

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина
Грузовик с боеприпасами столкнулся с топливной фурой, сообщает Baza Фото:

В Нижегородской области фура, перевозящая боеприпасы, столкнулась с грузовиком с цистерной. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Нижегородской области произошло опасное ДТП — грузовик, перевозящий боеприпасы, задел цистерну с топливом. <…> Водитель фуры не справился с управлением», — сообщают авторы канала. Уточняется, что дорожное происшествие произошло 3 мая в районе села Мячково (Володарский район). В результате ДТП никто не пострадал. Также уточняется, что разлива топлива удалось избежать.

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Фото:

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В Нижегородской области фура, перевозящая боеприпасы, столкнулась с грузовиком с цистерной. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Нижегородской области произошло опасное ДТП — грузовик, перевозящий боеприпасы, задел цистерну с топливом. <…> Водитель фуры не справился с управлением», — сообщают авторы канала. Уточняется, что дорожное происшествие произошло 3 мая в районе села Мячково (Володарский район). В результате ДТП никто не пострадал. Также уточняется, что разлива топлива удалось избежать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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