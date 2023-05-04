Грузовик с боеприпасами столкнулся с топливной фурой, сообщает Baza
В Нижегородской области фура, перевозящая боеприпасы, столкнулась с грузовиком с цистерной. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Нижегородской области произошло опасное ДТП — грузовик, перевозящий боеприпасы, задел цистерну с топливом. <…> Водитель фуры не справился с управлением», — сообщают авторы канала. Уточняется, что дорожное происшествие произошло 3 мая в районе села Мячково (Володарский район). В результате ДТП никто не пострадал. Также уточняется, что разлива топлива удалось избежать.
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