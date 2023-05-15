Командующий НАТО раскрыл новую стратегию альянса

В НАТО создают новые технологии. Об этом сообщил командующий Филипп Лавин. Новая стратегия альянса будет разрабатываться в органе «Диана».
«НАТО в настоящее время очень сосредоточена на новых технологиях. Эта работа проводится, например, в новом органе, ориентированном на инновации, под названием „Диана“, который планируется полностью ввести в эксплуатацию в 2025 году», — заявил Лавин в интервью финской газете
По словам командующего, цель «Дианы» — это объединение союзников и частого сектора для развития в сфере технологий. Нужно поддерживать сети испытательных центров и «ускорителях» в странах альянса.
Лавин рассказал, что НАТО поддержали Украину спутниками Starlink. Технологии помогали жителям пользоваться интернет-трафиком в стране. Командующий также упомянул про помощь от компаний Microsoft и Google.
Ранее рассказали о способе нарушить работу систем Starlink на Украине. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что у комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) есть возможности, которые могут внести сбои в работу терминалов Starlink, отвечающих за передачу данных ВСУ. Илон Маск мог специально ужесточить правила использования Starlink на Украине. Об этом сообщил украинский политолог и экономист Александр Дудчак, его слова передает телеканал 360.
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