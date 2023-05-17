Военный эксперт Леонков: подрыв ЗРК Patriot в Киеве стал провалом украинской пропаганды 18 мая 2023 в 03:21 Размер текста - 17 + Вооружение поставляется Киеву для выполнения конкретных задач, но результата Западные коллеги не видят Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение российскими ВС зенитного комплекса Patriot в Киеве оказало негативное влияние на развитие украинской пропаганды, а также подрыв имиджа США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «Против Украины сыграла и история уничтожения зенитного комплекса Patriot в Киеве. Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев», — передает слова эксперта «Известия». Эксперт отметил, что Запад осуществлял поставки боеприпасов и военной техники на Украину, рассчитывая возместить их более современным американской вооружением. Но в итоге, компенсация со стороны Вашингтона, если и будет, то значительно скромнее. Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31К уничтожил американские ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем. Уничтожение российскими ВС зенитного комплекса Patriot в Киеве оказало негативное влияние на развитие украинской пропаганды, а также подрыв имиджа США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков. «Против Украины сыграла и история уничтожения зенитного комплекса Patriot в Киеве. Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев», — передает слова эксперта «Известия». Эксперт отметил, что Запад осуществлял поставки боеприпасов и военной техники на Украину, рассчитывая возместить их более современным американской вооружением. Но в итоге, компенсация со стороны Вашингтона, если и будет, то значительно скромнее. Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31К уничтожил американские ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям