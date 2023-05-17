Военный эксперт Леонков: подрыв ЗРК Patriot в Киеве стал провалом украинской пропаганды

Уничтожение российскими ВС зенитного комплекса Patriot в Киеве оказало негативное влияние на развитие украинской пропаганды, а также подрыв имиджа США. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
«Против Украины сыграла и история уничтожения зенитного комплекса Patriot в Киеве. Это огромный провал для их пропаганды, большие имиджевые издержки для американцев», — передает слова эксперта «Известия».
Эксперт отметил, что Запад осуществлял поставки боеприпасов и военной техники на Украину, рассчитывая возместить их более современным американской вооружением. Но в итоге, компенсация со стороны Вашингтона, если и будет, то значительно скромнее.
Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31К уничтожил американские ЗРК Patriot в Киеве гиперзвуковой ракетой «Кинжал» из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем.
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