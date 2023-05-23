Гладков развеял фейки о танках в Белгородской области и эвакуации

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Противник ведет информационную войну, чтобы сеять панику, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Информация о танках и эвакуации в Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что Украина таким образом ведет информационную войну для разжигания паники.

«Танки в Белгородской области, эвакуация. <…> Против нас идет настоящая информационная война с целью того, чтобы всю Белгородскую область охватила паника», — сообщил Гладков в своем telescope-канале. Он посоветовал доверять лишь проверенным источникам информации.

Ранее в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за нападения ДРГ, передает «Национальная служба новостей». URA.RU рассказывало, что известно о группировках, напавших на область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от провала в Бахмуте (Артемовске).

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Информация о танках и эвакуации в Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что Украина таким образом ведет информационную войну для разжигания паники. «Танки в Белгородской области, эвакуация. <…> Против нас идет настоящая информационная война с целью того, чтобы всю Белгородскую область охватила паника», — сообщил Гладков в своем telescope-канале. Он посоветовал доверять лишь проверенным источникам информации. Ранее в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за нападения ДРГ, передает «Национальная служба новостей». URA.RU рассказывало, что известно о группировках, напавших на область. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от провала в Бахмуте (Артемовске).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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