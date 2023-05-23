Генерал-полковник Лапин командует борьбой с диверсантами в Белгородской области. Видео

24 мая 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Александр Лапин руководит российскими военными в Белгородской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действиями российской армии в Белгородской области руководит начальник Главного штаба Сухопутных войск, герой России генерал-полковник Александр Лапин. Видео-подтверждение опубликовали военкоры в соцсети. «Генерал-полковник Лапин лично руководит действиями наших подразделений в Белгородской области. Поздний вечер 22.05.2023», — прокомментировал происходящее автор видео, опубликованного в telegram-канале Kotsnews. На кадрах виден сам генерал-полковник Лапин, который жестом показал направление, которому должен следовать танк. После этого Лапин отвернулся от танка и пошел по дороге, зазывая российских военных: «Отряд, вперед!» Агентство направило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать происходящее на видео. На момент публикации новости ответ получен не был. Весной этого года Александр Лапин вернулся на фронт и был направлен на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин пояснил, что Лапин отправился на передовую, чтобы решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев добавил, что Лапин обеспечит силы СВО оружием перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Действиями российской армии в Белгородской области руководит начальник Главного штаба Сухопутных войск, герой России генерал-полковник Александр Лапин. Видео-подтверждение опубликовали военкоры в соцсети. «Генерал-полковник Лапин лично руководит действиями наших подразделений в Белгородской области. Поздний вечер 22.05.2023», — прокомментировал происходящее автор видео, опубликованного в telegram-канале Kotsnews. На кадрах виден сам генерал-полковник Лапин, который жестом показал направление, которому должен следовать танк. После этого Лапин отвернулся от танка и пошел по дороге, зазывая российских военных: «Отряд, вперед!» Агентство направило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать происходящее на видео. На момент публикации новости ответ получен не был. Весной этого года Александр Лапин вернулся на фронт и был направлен на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин пояснил, что Лапин отправился на передовую, чтобы решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев добавил, что Лапин обеспечит силы СВО оружием перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины.