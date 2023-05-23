Действиями российской армии в Белгородской области руководит начальник Главного штаба Сухопутных войск, герой России генерал-полковник Александр Лапин. Видео-подтверждение опубликовали военкоры в соцсети.
«Генерал-полковник Лапин лично руководит действиями наших подразделений в Белгородской области. Поздний вечер 22.05.2023», — прокомментировал происходящее автор видео, опубликованного в telegram-канале Kotsnews. На кадрах виден сам генерал-полковник Лапин, который жестом показал направление, которому должен следовать танк. После этого Лапин отвернулся от танка и пошел по дороге, зазывая российских военных: «Отряд, вперед!»
Агентство направило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать происходящее на видео. На момент публикации новости ответ получен не был.
Весной этого года Александр Лапин вернулся на фронт и был направлен на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин пояснил, что Лапин отправился на передовую, чтобы решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев добавил, что Лапин обеспечит силы СВО оружием перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины.
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