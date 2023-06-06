06 июня 2023

В Альянсе турагенств рассказали, как выгодно покупать авиабилеты в 2023 году

Альянс турагенств: нужно ежедневно смотреть цену авиабилета, чтобы выгодно его купить
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, касса, багаж, сумки, отпуск, авиабилеты, пассажиры, отъезд, приезд, убыль населения
Цены на авиабилеты нужно мониторить ежедневно, заявил Алексан Мкртчян Фото:

Чтобы выгодно купить авиабилет в 2023 году, стоит проверять его стоимость ежедневно. Таким мнением поделился вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«Сейчас цены на авиабилеты нужно мониторить чуть ли не ежедневно и еженощно», — сказал Мкртчян, его слова передает радио Sputnik. Он добавил, что если цена на рейс, которым вы хотите полететь, резко снижается, нужно сразу покупать билет.

Мкртчян отметил, не стоит ждать еще большего падения стоимости. Этого может не случиться.

Ранее россиян предупредили о росте цен на авиабилеты. Об этом рассказали крупные агрегаторы, указавшие на рост цен в среднем на 5-7% относительно 2022 года.

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Чтобы выгодно купить авиабилет в 2023 году, стоит проверять его стоимость ежедневно. Таким мнением поделился вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. «Сейчас цены на авиабилеты нужно мониторить чуть ли не ежедневно и еженощно», — сказал Мкртчян, его слова передает радио Sputnik. Он добавил, что если цена на рейс, которым вы хотите полететь, резко снижается, нужно сразу покупать билет. Мкртчян отметил, не стоит ждать еще большего падения стоимости. Этого может не случиться. Ранее россиян предупредили о росте цен на авиабилеты. Об этом рассказали крупные агрегаторы, указавшие на рост цен в среднем на 5-7% относительно 2022 года.
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