«Известия»: иностранные сайты для путешествий возобновляют оплату картами РФ 10 мая 2023 в 04:12 Размер текста - 17 + иностранные сайты для путешествий запускают оплату по картам РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зарубежные сайты для бронирования гостиниц и приобретения авиабилетов постепенно начинают принимать к оплате российские карты. Оплата по отечественным пластиковым картам уже доступна на сайтах Trip.com, Expedia и City.Travel, сообщают колл-центры организаций. «Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. [Российские] карты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel», — передают информацию колл-центров «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что карты семи банков РФ работают за границей в платежной системе UnionPay. Российская Федерация начала переговоры с Индией о возможности взаимного приема карт индийской платежной системы RuPay и российской «Мир». В Турции российские туристы также могут воспользоваться своими дебетовыми картами для финансовых расчетов. Зарубежные сайты для бронирования гостиниц и приобретения авиабилетов постепенно начинают принимать к оплате российские карты. Оплата по отечественным пластиковым картам уже доступна на сайтах Trip.com, Expedia и City.Travel, сообщают колл-центры организаций. «Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. [Российские] карты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel», — передают информацию колл-центров «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что карты семи банков РФ работают за границей в платежной системе UnionPay. Российская Федерация начала переговоры с Индией о возможности взаимного приема карт индийской платежной системы RuPay и российской «Мир». В Турции российские туристы также могут воспользоваться своими дебетовыми картами для финансовых расчетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям