«Известия»: иностранные сайты для путешествий возобновляют оплату картами РФ

Зарубежные сайты для бронирования гостиниц и приобретения авиабилетов постепенно начинают принимать к оплате российские карты. Оплата по отечественным пластиковым картам уже доступна на сайтах Trip.com, Expedia и City.Travel, сообщают колл-центры организаций.
«Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. [Российские] карты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel», — передают информацию колл-центров «Известия».
Ранее URA.RU рассказало, что карты семи банков РФ работают за границей в платежной системе UnionPay. Российская Федерация начала переговоры с Индией о возможности взаимного приема карт индийской платежной системы RuPay и российской «Мир». В Турции российские туристы также могут воспользоваться своими дебетовыми картами для финансовых расчетов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!