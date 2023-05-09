09 мая 2023

«Известия»: иностранные сайты для путешествий возобновляют оплату картами РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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иностранные сайты для путешествий запускают оплату по картам РФ Фото:

Зарубежные сайты для бронирования гостиниц и приобретения авиабилетов постепенно начинают принимать к оплате российские карты. Оплата по отечественным пластиковым картам уже доступна на сайтах Trip.com, Expedia и City.Travel, сообщают колл-центры организаций.

«Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. [Российские] карты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel», — передают информацию колл-центров «Известия».

Ранее URA.RU рассказало, что карты семи банков РФ работают за границей в платежной системе UnionPay. Российская Федерация начала переговоры с Индией о возможности взаимного приема карт индийской платежной системы RuPay и российской «Мир». В Турции российские туристы также могут воспользоваться своими дебетовыми картами для финансовых расчетов.

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Зарубежные сайты для бронирования гостиниц и приобретения авиабилетов постепенно начинают принимать к оплате российские карты. Оплата по отечественным пластиковым картам уже доступна на сайтах Trip.com, Expedia и City.Travel, сообщают колл-центры организаций. «Зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов возобновляют прием Visa и Mastercard, выпущенных банками из РФ, в 2023-м оплату туров по российским картам запустил китайский Trip.com. [Российские] карты также принимают американский сайт Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал City.Travel», — передают информацию колл-центров «Известия». Ранее URA.RU рассказало, что карты семи банков РФ работают за границей в платежной системе UnionPay. Российская Федерация начала переговоры с Индией о возможности взаимного приема карт индийской платежной системы RuPay и российской «Мир». В Турции российские туристы также могут воспользоваться своими дебетовыми картами для финансовых расчетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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