Из-за разрушения Каховской ГЭС исчезнет Каховское водохранилище, на его месте начнется новое русло реки Днепр. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«К 20 июня, так как вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища», — сказал Рогов, его слова передает ТАСС. Он отметил, что водохранилище пропадет через два-три дня.
При этом, по словам Рогова, Украина увеличила объем сброса воды с ДнепроГЭС в Каховское водохранилище, которое находится выше по течению. Из-за этого в Запорожье вода ушла уже на 30 метров от берега.
Каховскую ГЭС разрушили Вооруженные силы Украины. Это подтвердил мэр города Владимир Леонтьев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что одной из целей украинских диверсий — желание Киева лишить Крым воды, передает «Национальная служба новостей».
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