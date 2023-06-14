Экс-соратницу Навального Чанышеву приговорили к семи годам колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конвоирование Андрея Сереброва. Свердловский суд. Пермь, полиция, суд, наручники, конвой, женьщина полицейский
Прокурор просил дать Чанышевой 12 лет Фото:

Кировский суд Уфы приговорил бывшую главу штаба Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ) Лилию Чанышеву к 7.5 годам колонии. Процесс проходил в закрытом режиме.

«Судья назначил Чанышевой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы», — сообщается в telegram-канале BBC. Там отмечают, что прокурор просил дать Чанышевой 12 лет.

В канале также добавили, что вину подсудимая не признала. При этом, Чанышева продолжает заниматься активизмом в СИЗО.

Бывшую главу штаба Навального арестовали осенью 2021 года. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму. В апреле государственное обвинение запросило назначить Чанышевой 12 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей, передает «Царьград».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кировский суд Уфы приговорил бывшую главу штаба Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ) Лилию Чанышеву к 7.5 годам колонии. Процесс проходил в закрытом режиме. «Судья назначил Чанышевой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы», — сообщается в telegram-канале BBC. Там отмечают, что прокурор просил дать Чанышевой 12 лет. В канале также добавили, что вину подсудимая не признала. При этом, Чанышева продолжает заниматься активизмом в СИЗО. Бывшую главу штаба Навального арестовали осенью 2021 года. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму. В апреле государственное обвинение запросило назначить Чанышевой 12 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...