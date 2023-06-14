Экс-соратницу Навального Чанышеву приговорили к семи годам колонии

14 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Прокурор просил дать Чанышевой 12 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Кировский суд Уфы приговорил бывшую главу штаба Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ) Лилию Чанышеву к 7.5 годам колонии. Процесс проходил в закрытом режиме. «Судья назначил Чанышевой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы», — сообщается в telegram-канале BBC. Там отмечают, что прокурор просил дать Чанышевой 12 лет. В канале также добавили, что вину подсудимая не признала. При этом, Чанышева продолжает заниматься активизмом в СИЗО. Бывшую главу штаба Навального арестовали осенью 2021 года. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму. В апреле государственное обвинение запросило назначить Чанышевой 12 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей, передает «Царьград».

Кировский суд Уфы приговорил бывшую главу штаба Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены на территории РФ) Лилию Чанышеву к 7.5 годам колонии. Процесс проходил в закрытом режиме. «Судья назначил Чанышевой наказание в виде 7,5 лет лишения свободы», — сообщается в telegram-канале BBC. Там отмечают, что прокурор просил дать Чанышевой 12 лет. В канале также добавили, что вину подсудимая не признала. При этом, Чанышева продолжает заниматься активизмом в СИЗО. Бывшую главу штаба Навального арестовали осенью 2021 года. Ее обвинили в организации экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в призывах к экстремизму. В апреле государственное обвинение запросило назначить Чанышевой 12 лет лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей, передает «Царьград».