Путин показал африканским лидерам стамбульский договор по Украине, нарушенный Киевом

Владимир Путин показал проект документа на встрече с делегацией из Африки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин показал главам африканских государств, приехавшим в Санкт-Петербург для урегулирования конфликта на Украине, проект стамбульского договора по Украине. По словам российского президента, киевский режим парафировал этот договор после отвода российских войск в начале спецоперации.
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