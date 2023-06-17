Путин показал африканским лидерам стамбульский договор по Украине, нарушенный Киевом

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин показал проект документа на встрече с делегацией из Африки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин показал главам африканских государств, приехавшим в Санкт-Петербург для урегулирования конфликта на Украине, проект стамбульского договора по Украине. По словам российского президента, киевский режим парафировал этот договор после отвода российских войск в начале спецоперации.

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Президент России Владимир Путин показал главам африканских государств, приехавшим в Санкт-Петербург для урегулирования конфликта на Украине, проект стамбульского договора по Украине. По словам российского президента, киевский режим парафировал этот договор после отвода российских войск в начале спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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