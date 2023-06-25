В российских регионах возобновляют движение после попытки мятежа

Движение автодорог в РФ возобновляется
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Движение на российских автодорогах постепенно возобновляется после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. URA.RU приводит сводку, в каких регионах уже отменили ограничения.
- В Краснодарском крае сняты ограничения, касающиеся автодорог. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
- В Воронеже автовокзалы работают в штатном режиме, пишет правительство области. Там уточнили, что автобусы хотят по расписанию.
- Расписание нормализовалось в Липецкой области. Автобусное сообщение практически восстановлено, сообщает правительство региона.
- Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что правительство постепенно снимет ограничения в течение 25 июня. Правоохранительные органы делают для этого все возможное.
Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в нескольких регионах России после попытки мятежа Пригожина. Тогда бизнесмен обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве сразу же опровергли обвинение касательно ударов. Пригожин пригрозил уничтожать все позиции МО РФ на своем пути и отправился с техникой в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позже движение по трассе М-4 «Дон» ограничили из-за движущейся по ней колонны военной техники. Жителей Воронежа, Москвы и Тулы попросили выбрать другие дороги. Президент Беларуси Александр Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж.
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