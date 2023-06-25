В российских регионах возобновляют движение после попытки мятежа

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Военная техника на трассе М4 в направлении на Ростов
Движение автодорог в РФ возобновляется Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Движение на российских автодорогах постепенно возобновляется после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. URA.RU приводит сводку, в каких регионах уже отменили ограничения.

  • В Краснодарском крае сняты ограничения, касающиеся автодорог. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
  • В Воронеже автовокзалы работают в штатном режиме, пишет правительство области. Там уточнили, что автобусы хотят по расписанию.
  • Расписание нормализовалось в Липецкой области. Автобусное сообщение практически восстановлено, сообщает правительство региона.
  • Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что правительство постепенно снимет ограничения в течение 25 июня. Правоохранительные органы делают для этого все возможное.

    Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в нескольких регионах России после попытки мятежа Пригожина. Тогда бизнесмен обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве сразу же опровергли обвинение касательно ударов. Пригожин пригрозил уничтожать все позиции МО РФ на своем пути и отправился с техникой в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Позже движение по трассе М-4 «Дон» ограничили из-за движущейся по ней колонны военной техники. Жителей Воронежа, Москвы и Тулы попросили выбрать другие дороги. Президент Беларуси Александр Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж.

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Движение на российских автодорогах постепенно возобновляется после попытки мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. URA.RU приводит сводку, в каких регионах уже отменили ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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