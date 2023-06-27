На Украине уволят семерых чиновников из-за скандала с бомбоубежищами

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Уволенные были виновны в скандале с бомбоубежищами, заявил Тарас Мельничук Фото:

Семь руководителей местных властей будут уволены правительством Украины, включая глав четырех районов Киева, из-за скандала с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Правительство Украины уволит семь руководителей местных властей, включая глав четырех районов Киева, из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что решение было принято на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении должностных лиц, отвечающих за содержание бомбоубежищ, к дисциплинарной ответственности.

Ранее жители Киева жаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрела города, и Владимир Зеленский пригрозил увольнением мэра столицы Виталию Кличко. Офис президента провел ряд совещаний на фоне этой истории. Вопрос увольнения мэра был поднят в связи с закрытием столичного бомбоубежища во время воздушной тревоги. В связи со скандалом с бомбоубежищами президент Зеленский анонсировал кадровые решения, передает Life.

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Семь руководителей местных властей будут уволены правительством Украины, включая глав четырех районов Киева, из-за скандала с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. «Правительство Украины уволит семь руководителей местных властей, включая глав четырех районов Киева, из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Он добавил, что решение было принято на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении должностных лиц, отвечающих за содержание бомбоубежищ, к дисциплинарной ответственности. Ранее жители Киева жаловались на закрытые бомбоубежища во время обстрела города, и Владимир Зеленский пригрозил увольнением мэра столицы Виталию Кличко. Офис президента провел ряд совещаний на фоне этой истории. Вопрос увольнения мэра был поднят в связи с закрытием столичного бомбоубежища во время воздушной тревоги. В связи со скандалом с бомбоубежищами президент Зеленский анонсировал кадровые решения, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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