Тюменский бренд одежды уйдет из Екатеринбурга

Тюменский бренд женской одежды Aleksa Lab уйдет из бутика Brand House в Екатеринбурге
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Уход объяснили разногласиями с бутиком в Екатеринбурге Фото:

Тюменский бренд женской одежды Aleksa Lab объявил об уходе из Екатеринбурга. Как рассказала основательница, это произошло из-за разногласий с бутиком Brand House, где были представлены их коллекции.

«Мы уходим из Екатеринбурга, точнее из Brand House, где мы были представлены. У нас не сложились мнения, взгляд на то, как нужно вести это дело», — рассказала Александра Керр в своих соцсетях. По ее словам, оставшаяся одежда будет отправлена обратно в Тюмень.

Как сообщало издание «Моменты», в Brand House были представлены более 100 российских дизайнеров одежды, аксессуаров и предметов искусства. Сам бутик открылся в апреле этого года.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой тюменский предприниматель разочаровался в популярном екатеринбургском фестивале Sandarina. По его словам, от мероприятия ожидался прирост продаж, качественная организация и новый опыт, однако получить вышло только последний из пунктов

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Тюменский бренд женской одежды Aleksa Lab объявил об уходе из Екатеринбурга. Как рассказала основательница, это произошло из-за разногласий с бутиком Brand House, где были представлены их коллекции. «Мы уходим из Екатеринбурга, точнее из Brand House, где мы были представлены. У нас не сложились мнения, взгляд на то, как нужно вести это дело», — рассказала Александра Керр в своих соцсетях. По ее словам, оставшаяся одежда будет отправлена обратно в Тюмень. Как сообщало издание «Моменты», в Brand House были представлены более 100 российских дизайнеров одежды, аксессуаров и предметов искусства. Сам бутик открылся в апреле этого года. Ранее URA.RU рассказывало, что другой тюменский предприниматель разочаровался в популярном екатеринбургском фестивале Sandarina. По его словам, от мероприятия ожидался прирост продаж, качественная организация и новый опыт, однако получить вышло только последний из пунктов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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