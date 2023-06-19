Тюменский предприниматель разочаровался в популярном екатеринбургском фестивале

19 июня 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

Фестиваль не оправдал ожиданий тюменки Фото: Дарья Попова © URA.RU Тюменский блогер и жена основателя магазина одежды Mo Wear Анастасия Козловская разочаровалась в екатеринбургском шопинг-фестивале Sandarina. В своих соцсетях она рассказала, что ожидала от мероприятия роста продаж, однако в итоге вступила в конфликт с организаторами. «Ехала с ожиданием взрыва продаж, самых стильных людей, крутой организации и нового опыта. В итоге, кроме нового опыта мы ничего не получили, провал полный <…>. Дали обратную связь, что помимо правил, которые в голове у организаторов, нужно прислушиваться к пожеланиям участников», — написала Козловская в своем аккаунте в соцсети Instagram (социальная сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Девушка пояснила, что конфликт произошел из-за согласования вывески для магазина. По ее словам, их попросили снять собственную вывеску и сделать такую же, как у остальных участников фестиваля. «В правилах маркета не было сказано, что все вывески должны быть написаны мелом, а наоборот, „выделяйтесь как хотите“» — объяснила она. Фестиваль Sandarina в этом году прошел в новом формате. Ранее он организован по принципу рынка, в котором принимали участие разные бренды. В этот раз создатели приняли решение добавить лекторий (помещение для лекций) и танцевальную площадку. Как отметила Козловская, музыка на фестивале ее порадовала. URA.RU отправило запрос организаторам фестиваля Sandarina. На момент публикации новости ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский блогер и жена основателя магазина одежды Mo Wear Анастасия Козловская разочаровалась в екатеринбургском шопинг-фестивале Sandarina. В своих соцсетях она рассказала, что ожидала от мероприятия роста продаж, однако в итоге вступила в конфликт с организаторами. «Ехала с ожиданием взрыва продаж, самых стильных людей, крутой организации и нового опыта. В итоге, кроме нового опыта мы ничего не получили, провал полный <…>. Дали обратную связь, что помимо правил, которые в голове у организаторов, нужно прислушиваться к пожеланиям участников», — написала Козловская в своем аккаунте в соцсети Instagram (социальная сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Девушка пояснила, что конфликт произошел из-за согласования вывески для магазина. По ее словам, их попросили снять собственную вывеску и сделать такую же, как у остальных участников фестиваля. «В правилах маркета не было сказано, что все вывески должны быть написаны мелом, а наоборот, „выделяйтесь как хотите“» — объяснила она. Фестиваль Sandarina в этом году прошел в новом формате. Ранее он организован по принципу рынка, в котором принимали участие разные бренды. В этот раз создатели приняли решение добавить лекторий (помещение для лекций) и танцевальную площадку. Как отметила Козловская, музыка на фестивале ее порадовала. URA.RU отправило запрос организаторам фестиваля Sandarina. На момент публикации новости ответ ожидается.