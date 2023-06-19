Тюменский предприниматель разочаровался в популярном екатеринбургском фестивале

Тюменский блогер и жена основателя магазина одежды Mo Wear Анастасия Козловская разочаровалась в екатеринбургском шопинг-фестивале Sandarina. В своих соцсетях она рассказала, что ожидала от мероприятия роста продаж, однако в итоге вступила в конфликт с организаторами.
«Ехала с ожиданием взрыва продаж, самых стильных людей, крутой организации и нового опыта. В итоге, кроме нового опыта мы ничего не получили, провал полный <…>. Дали обратную связь, что помимо правил, которые в голове у организаторов, нужно прислушиваться к пожеланиям участников», — написала Козловская в своем аккаунте в соцсети Instagram (социальная сеть запрещена на территории РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Девушка пояснила, что конфликт произошел из-за согласования вывески для магазина. По ее словам, их попросили снять собственную вывеску и сделать такую же, как у остальных участников фестиваля. «В правилах маркета не было сказано, что все вывески должны быть написаны мелом, а наоборот, „выделяйтесь как хотите“» — объяснила она.
Фестиваль Sandarina в этом году прошел в новом формате. Ранее он организован по принципу рынка, в котором принимали участие разные бренды. В этот раз создатели приняли решение добавить лекторий (помещение для лекций) и танцевальную площадку. Как отметила Козловская, музыка на фестивале ее порадовала.
URA.RU отправило запрос организаторам фестиваля Sandarina. На момент публикации новости ответ ожидается.
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