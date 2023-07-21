Вахтовиков из ХМАО зовут рыть окопы в ДНР за 240 тысяч рублей в месяц

21 июля 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

На обустройства фортификационных сооружений в ДНР и ЛНР принимают мужчин без опыта работы от 18 до 50 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Строительная компания «ПромСтройГрупп» набирает вахтовиков в ХМАО на обустройство окопов в ДНР и ЛНР, предлагая зарплату в 240 тысяч рублей за месяц. Менеджер по кадрам сообщил агентству, что предприятие в полном размере компенсирует проезд на вахту и обратно. «Нужны разнорабочие для строительства фортификационных сооружений, рытья окопов, оборудования укрытий и командных пунктов на Донбассе, в станице Сватово Луганской области. Оплата — до 8000 рублей за смену, в месяц выходит — до 240 тысяч рублей, предприятие в полном размере компенсирует проезд до места работы и обратно», — рассказал кадровик компании. Предприятие предоставляет вахтовикам жилье, бесплатное трехразовое питание. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы возрастом от 18 до 50 лет. Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО предлагают вахтовую работу строителями в ЛНР и ДНР. Работодатель обещает зарплату до 165 тысяч рублей.

Строительная компания «ПромСтройГрупп» набирает вахтовиков в ХМАО на обустройство окопов в ДНР и ЛНР, предлагая зарплату в 240 тысяч рублей за месяц. Менеджер по кадрам сообщил агентству, что предприятие в полном размере компенсирует проезд на вахту и обратно. «Нужны разнорабочие для строительства фортификационных сооружений, рытья окопов, оборудования укрытий и командных пунктов на Донбассе, в станице Сватово Луганской области. Оплата — до 8000 рублей за смену, в месяц выходит — до 240 тысяч рублей, предприятие в полном размере компенсирует проезд до места работы и обратно», — рассказал кадровик компании. Предприятие предоставляет вахтовикам жилье, бесплатное трехразовое питание. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта работы возрастом от 18 до 50 лет. Ранее URA.RU писало, что жителям ХМАО предлагают вахтовую работу строителями в ЛНР и ДНР. Работодатель обещает зарплату до 165 тысяч рублей.