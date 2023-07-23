Экс-премьер Украины раскрыл, кому выгодно вступление Украины в НАТО

Экс-премьер Украины Азаров: вступление в НАТО нужно не украинцам, а киевским властям

24 июля 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Речь идет не об Украине, а о безопасности режима Зеленского, заявил Азаров Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Членство в Североатлантическом альянсе нужно не украинскому народу, а ориентированному на Америку режиму Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно», — сказал Азаров в интервью «Известиям». Он добавил, что народу Украины не нужно членство в НАТО, так как украинцы и без него хорошо жили. Ранее сообщалось, что Украина не смогла добиться членства в НАТО. Во время саммита альянса, который проходил в июле в Вильнюсе, члены альянса отсрочили вступление Украины. Одной из главных — не выполнение Киевом всех условий для вступления НАТО. Также отмечалось, Украине необходимо прекратить конфликт с РФ.

Членство в Североатлантическом альянсе нужно не украинскому народу, а ориентированному на Америку режиму Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Киевский режим не представляет собой Украину. Когда вы спрашиваете, какие Украине нужны гарантии безопасности, речь идет не об Украине, а о безопасности режима Зеленского или такого же режима, который придет на его смену. То есть речь идет о гарантиях безопасности проамериканскому режиму — вот как надо правильно формулировать, чтоб понимать четко и ясно», — сказал Азаров в интервью «Известиям». Он добавил, что народу Украины не нужно членство в НАТО, так как украинцы и без него хорошо жили. Ранее сообщалось, что Украина не смогла добиться членства в НАТО. Во время саммита альянса, который проходил в июле в Вильнюсе, члены альянса отсрочили вступление Украины. Одной из главных — не выполнение Киевом всех условий для вступления НАТО. Также отмечалось, Украине необходимо прекратить конфликт с РФ.