В США узнали о давлении Германии на Белый дом по вопросу Украины в НАТО

Newsweek: Украину не приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе из-за давления Германии на США
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Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. stock, нато
ФРГ давила на США, чтобы не принимать Украину в НАТО, пишет Newsweek Фото:

Украина не смогла добиться приглашения в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе из-за давления Германии на Белый дом. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на приближенные к ситуации украинские источники.

«Украинская кампания по лоббированию НАТО не смогла добиться желаемых обязательств на саммите альянса в Вильнюсе. Согласно нашим источникам, это произошло из-за давления Германии на Белый дом. <…> Заявка Украины окончательного вступления в НАТО была отклонена объединенной германо-американской оппозицией», — передают авторы материала Newsweek. Они ориентируются на информацию, которую им сообщили источники, близкие к Офису президента Украины Владимира Зеленского.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявляла, что Украине отказали во вступлении в НАТО из-за России. Киеву отклонили заявку, чтобы не обострять отношения с Москвой. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен — будущее Украины с НАТО. Саммит в Вильнюсе проходил 11—12 июля.

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Украина не смогла добиться приглашения в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе из-за давления Германии на Белый дом. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на приближенные к ситуации украинские источники. «Украинская кампания по лоббированию НАТО не смогла добиться желаемых обязательств на саммите альянса в Вильнюсе. Согласно нашим источникам, это произошло из-за давления Германии на Белый дом. <…> Заявка Украины окончательного вступления в НАТО была отклонена объединенной германо-американской оппозицией», — передают авторы материала Newsweek. Они ориентируются на информацию, которую им сообщили источники, близкие к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявляла, что Украине отказали во вступлении в НАТО из-за России. Киеву отклонили заявку, чтобы не обострять отношения с Москвой. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен — будущее Украины с НАТО. Саммит в Вильнюсе проходил 11—12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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