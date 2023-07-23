В США узнали о давлении Германии на Белый дом по вопросу Украины в НАТО

Newsweek: Украину не приняли в НАТО на саммите в Вильнюсе из-за давления Германии на США

23 июля 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

ФРГ давила на США, чтобы не принимать Украину в НАТО, пишет Newsweek Фото: официальный сайт президента Украины Украина не смогла добиться приглашения в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе из-за давления Германии на Белый дом. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на приближенные к ситуации украинские источники. «Украинская кампания по лоббированию НАТО не смогла добиться желаемых обязательств на саммите альянса в Вильнюсе. Согласно нашим источникам, это произошло из-за давления Германии на Белый дом. <…> Заявка Украины окончательного вступления в НАТО была отклонена объединенной германо-американской оппозицией», — передают авторы материала Newsweek. Они ориентируются на информацию, которую им сообщили источники, близкие к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявляла, что Украине отказали во вступлении в НАТО из-за России. Киеву отклонили заявку, чтобы не обострять отношения с Москвой. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен — будущее Украины с НАТО. Саммит в Вильнюсе проходил 11—12 июля.

Украина не смогла добиться приглашения в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вильнюсе из-за давления Германии на Белый дом. Об этом сообщают американские журналисты, ссылаясь на приближенные к ситуации украинские источники. «Украинская кампания по лоббированию НАТО не смогла добиться желаемых обязательств на саммите альянса в Вильнюсе. Согласно нашим источникам, это произошло из-за давления Германии на Белый дом. <…> Заявка Украины окончательного вступления в НАТО была отклонена объединенной германо-американской оппозицией», — передают авторы материала Newsweek. Они ориентируются на информацию, которую им сообщили источники, близкие к Офису президента Украины Владимира Зеленского. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявляла, что Украине отказали во вступлении в НАТО из-за России. Киеву отклонили заявку, чтобы не обострять отношения с Москвой. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что вопрос о вступлении Украины в альянс решен — будущее Украины с НАТО. Саммит в Вильнюсе проходил 11—12 июля.