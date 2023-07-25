25 июля 2023

Роскачество: ГОСТ на школьную форму появится в следующем году

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Клипарт по теме Детское насилие, педофилия. Челябинск, школьная форма
ГОСТ описывает, что входит в понятие школьной формы и предъявляет ряд требований к этой одежде Фото:

В России со второго полугодия 2024 года планируют ввести ГОСТ на школьную форму. Об этом заявили в Роскачестве.

«Во втором полугодии следующего года специалисты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа», — пишут «Известия», ссылаясь на данные ведомства.

Основная цель нововведений — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении формы для школьников. В Роскачестве пояснили, что эта одежда должна делиться на два типа: повседневная и торжественная. Согласно ГОСТу, школьная форма должна «носить светский характер,» быть удобной, эстетичной и соответствовать погодным условиям местности. На ней запрещено размещать символику асоциальных (неформальных) молодежных объединений, а также ту, которая «пропагандирует противоправное поведение» в обществе, говорится в описании.

В конце мая Минпросвещения и Минфин России отказались вводить налоговый вычет на покупку школьной формы. С этой инициативой ранее выступил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

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В России со второго полугодия 2024 года планируют ввести ГОСТ на школьную форму. Об этом заявили в Роскачестве. «Во втором полугодии следующего года специалисты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа», — пишут «Известия», ссылаясь на данные ведомства. Основная цель нововведений — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении формы для школьников. В Роскачестве пояснили, что эта одежда должна делиться на два типа: повседневная и торжественная. Согласно ГОСТу, школьная форма должна «носить светский характер,» быть удобной, эстетичной и соответствовать погодным условиям местности. На ней запрещено размещать символику асоциальных (неформальных) молодежных объединений, а также ту, которая «пропагандирует противоправное поведение» в обществе, говорится в описании. В конце мая Минпросвещения и Минфин России отказались вводить налоговый вычет на покупку школьной формы. С этой инициативой ранее выступил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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