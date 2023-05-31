В России отказались возвращать родителям часть денег за покупку школьной формы

Минпросвещения и Минфин РФ отказались вводить налоговый вычет на покупку школьной формы. Соответствующую инициативу предлагал ввести глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.
«Указанные изменения существенно не повлекут ухудшения социального положения отдельных категорий граждан, связанного с несением дополнительных финансовых расходов на приобретение одежды для своих детей», — передает ТАСС слова замминистра просвещения Андрея Николаева. В апреле Демин обратился в Минпросвещения РФ, чтобы ведомство рассмотрело введения налогового вычета на приобретение школьной формы. Это позволило бы россиянам возвращать часть денег, потраченных на одежду. Отмечается, что в среднем родители тратят на школьные принадлежности 33 225 рублей, причем половина суммы приходится на школьную форму.
В конце 2022 года Минпросвещения РФ пообещало родителям учитывать их мнение по вопросам школьной формы для детей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что российское государство может помочь родителям собрать ребенка в школу, предоставляя им специальные наборы. Судя по исследованиям «Авито», стоимость школьной формы в 2023 году составляет от 6,5 тысяч рублей, передает телеканал 360. Российская певица Алла Пугачева тратит на школьную форму 3,2 миллиона рублей, сообщает «Дни.ру».
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