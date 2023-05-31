В России отказались возвращать родителям часть денег за покупку школьной формы

Минпросвещения РФ отказалось вводить налоговый вычет за школьную форму

31 мая 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

В РФ отказались вводить налоговый вычет на покупку формы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минпросвещения и Минфин РФ отказались вводить налоговый вычет на покупку школьной формы. Соответствующую инициативу предлагал ввести глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. «Указанные изменения существенно не повлекут ухудшения социального положения отдельных категорий граждан, связанного с несением дополнительных финансовых расходов на приобретение одежды для своих детей», — передает ТАСС слова замминистра просвещения Андрея Николаева. В апреле Демин обратился в Минпросвещения РФ, чтобы ведомство рассмотрело введения налогового вычета на приобретение школьной формы. Это позволило бы россиянам возвращать часть денег, потраченных на одежду. Отмечается, что в среднем родители тратят на школьные принадлежности 33 225 рублей, причем половина суммы приходится на школьную форму. В конце 2022 года Минпросвещения РФ пообещало родителям учитывать их мнение по вопросам школьной формы для детей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что российское государство может помочь родителям собрать ребенка в школу, предоставляя им специальные наборы. Судя по исследованиям «Авито», стоимость школьной формы в 2023 году составляет от 6,5 тысяч рублей, передает телеканал 360. Российская певица Алла Пугачева тратит на школьную форму 3,2 миллиона рублей, сообщает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минпросвещения и Минфин РФ отказались вводить налоговый вычет на покупку школьной формы. Соответствующую инициативу предлагал ввести глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. «Указанные изменения существенно не повлекут ухудшения социального положения отдельных категорий граждан, связанного с несением дополнительных финансовых расходов на приобретение одежды для своих детей», — передает ТАСС слова замминистра просвещения Андрея Николаева. В апреле Демин обратился в Минпросвещения РФ, чтобы ведомство рассмотрело введения налогового вычета на приобретение школьной формы. Это позволило бы россиянам возвращать часть денег, потраченных на одежду. Отмечается, что в среднем родители тратят на школьные принадлежности 33 225 рублей, причем половина суммы приходится на школьную форму. В конце 2022 года Минпросвещения РФ пообещало родителям учитывать их мнение по вопросам школьной формы для детей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что российское государство может помочь родителям собрать ребенка в школу, предоставляя им специальные наборы. Судя по исследованиям «Авито», стоимость школьной формы в 2023 году составляет от 6,5 тысяч рублей, передает телеканал 360. Российская певица Алла Пугачева тратит на школьную форму 3,2 миллиона рублей, сообщает «Дни.ру».